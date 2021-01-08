Благодаря нашим федеральным телеканалам ещё в ту выборную гонку и за первый президентский срок мы очень полюбили Дональда Трампа. Это наш Трамп. Он большой друг президента Путина, и мы бы очень хотели, чтобы он продолжал управлять Соединенными Штатами Америки. Но Трампу не повезло со страной и народом. В решающий момент от него многие отвернулись. Предали нашего Трампа.

Россия не вмешивалась в американские выборы и только мысленно посылала флюиды американским избирателям, за кого следует голосовать ради мира во всём мире. Кстати, все русские эмигранты с Брайтон-Бич отдали свои голоса Трампу - без преувеличения, этот опрос проводил корреспондент одного эмигрантского ультралиберального YouTube-канала, и он не смог обнаружить ни одного соотечественника с русскими корнями, который бы симпатизировал Байдену. Но, может быть, зря Россия не вмешивалась, потому что обидели нашего Трампика. Фальсифицировали выборы, как пишет он в Twitter. Правда, ни один из его адвокатов не заявил об этом официально в суде. Запуганы в Америке адвокаты, ведь их могут лишить свидетельства за утверждения, не подкрепленные доказательствами. Но только Российская Федерация умеет проводить выборы без нарушений. Сколько бы мы ни выбирали господина Путина, ни у него, ни ЦИК никогда к результатам голосования не было никаких претензий. Почему же вы, госпожа Панфилова, вы, волшебник Чуров, не научили Трампа проводить выборы по-нашенски?!

Но главную подлянку нашему Трампушке подложили в хреновой американской вертикали власти. Когда он заявил, что не отдаст любимую Америку никому, его сторонники ворвались в Конгресс. Впервые за 200 лет. И облажались. А почему бы не отключить Конгресс от света, воды и канализации, как поступил Ельцин в 1993? Где хваленые американские танки? Они вообще у них есть, если они не вошли в столицу, чтобы защитить всенародно избранного президента? Мэр Вашингтона ввела комендантский час, а губернатор штата Вирджиния направил нацгвардию, чтобы пресечь беспорядки. Федеральный суд Техаса запретил возможность вице-губернатору отклонить "сомнительные" голоса, о чём умолял наш Трамп. Член Палаты представителей от Демократической партии заявила, что инициирует процедуру импичмента в отношении Трампушки. Какой-то бывший начальник охраны Капитолия с 40-летним стажем обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков. Они там все с ума посходили? Да это же ни в какие ворота! Как если бы Путин, задумавший изменить Конституцию, чтобы править до 2036 года, столкнулся с противодействием мэра Собянина, кого из губернаторов или Конституционного суда? Или Зюганов заговорил бы об импичменте. Или кто из "Единой России" высказал позицию, идущую вразрез с линией партийного руководства. Или какой из генералов не стал бы исполнять приказ, да хоть незаконный. Ну невозможно представить такое безобразие в России!

А негодяи выборщики? Среди них нет бюджетников, кому следовало бы отчитаться, кто правильно проголосовал? Оборзевшие штаты - по какой причине никто им не сказал, что в случае недобора до 70% за Трампа, их лишат финансирования? Нет, с таким народом великую державу не построить. Кончилась Америка.

Нужно, обязательно нужно приютить Трампа у нас. Уж не хуже он Януковича. Может быть, даже дать ему должность второго секретаря Совета безопасности. Пусть нет у него соответствия цензу 10-летнего (или сколько там?) проживания в РФ. Кто сомневается, что наша Государственная Дума ради такого случая, если попросит администрация президента, примет закон в трех чтениях в течение одного дня?