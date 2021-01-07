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Московский листок

Почему-то нет беспокойства за судьбу демократии в США

Опубликовано 07.01.2021 в разделе комментариев 0

сша трамп
Почему-то нет беспокойства за судьбу демократии в США

Здание Конгресса в Вашингтоне в среду было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались его штурмовать. В итоге им удалось попасть внутрь. Телеканал NBC распространил видеозапись, на которой видно, как они ломают одну из дверей, после чего врываются в помещение. Законодателей эвакуировали.

Поводом стало то, что Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джозефа Байдена

Правоохранители арестовали в Вашингтоне в ходе беспорядков 68 человек. Сообщается о четырех погибших и 15 раненых полицейских. В Вашингтоне введено чрезвычайное положение.

***

А мне почему-то немного завидно... И почему-то нет никакого беспокойства за судьбу демократии в США.

Наверно, ряд участников захвата Капитолия получат реальные срока, а за убийство и вовсе в ряде штатов полагается смертная казнь. Но люди идут на это, несмотря на то, что риск очевиден. Но некоторые принципы для них - тоже очевидны. И вот ради этих принципов...

А вот диктатура развращает и власть, и народ. Да хоть свинью-копилку выбери - никто даже не почешется. Ну или вйыдет на улицу десяток городских сумасшедших (на самом деле немногих порядочных граждан), их на глазах толпы "повяжут", побъют, может быть, показательно "дадут двушечку" за несуществующие правонарушения. Всё.

Так что за судьбу демократии в России тоже нет беспокойства - умерла так умерла, чего тут беспокоиться?

А.Б.



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