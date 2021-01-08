Кредитная амнистия капиталу

Будет она или нет бабашка на двое сказала. Да и в ней разобраться не каждый сможет. Коммунисты предлагают списать долг до трёх миллионов если заёмщику расплачиваться нечем. Другие говорят, что вряд ли этот законопроект будет рассмотрен, он может расстроить всю банковскую систему. А это не выгодно депутатам от партии власти.

Для какой - то программы В.Соловьёв берёт интервью у пресс- секретаря президента Д.Пескова. На очередной вопрос Песков отвечает: "В случае предательства или воровства Путин может быть жёстким и даже беспощадным. Путин хороший человек". Кто - нибудь поверит, что Песков и Соловьёв не знают биографию президента? Оба улыбаются на этот ответ, но что думают о народе предположить трудно. Думаю, что о народе они вообще не думают как и сам президент. А предательство и воровство началось ещё в Петербурге. Была программа "Лицензионные товары в обмен на продовольствие". Путин возглавляя Комитет по внешнеэкономическим связям в аппарате Собчака подписывал документы на реализацию таких товаров, не имея на это разрешение. Его спас чиновник из правительства Российской Федерации П.Авен, подписав документ разрешающий проводить такие операции Путину. Но и это не решило проблему . Продовольствие в город от реализации товаров не поступало. Однажды Собчак выезжая за границу дал задание Путину организовать игорный бизнес, где бы новые русские просаживали деньги. Конечно Владимир Владимирович с заданием справился. и получал от этих игр немалые средства. Я не хочу сказать, что всё это для себя, конечно нет, но вот Медведев какие - то средства переправлял в Испанию. Читатель подумает, что автор всё это придумывает. Нет такое придумать простому человеку нельзя, можно загреметь и на нары. Всё это есть в книгах, которые я в течение нескольких лет покупал через московскую фирму "Мир книги". Их у меня скопилось 25 штук. И ни в одной нет доброго слова о нашем президенте. Авторы разные от М.Полторанина до В.Бушина - фронтовика, который недавно ушёл из жизни. Он много написал книг, мне досталось всего две -"Махинаторы" и "Путин - тропа у трона". Более того депутат Ленсовета М.Салье с группой депутатов проверяла работу Комитета по внешнеэкономическим связям и нарыла много чего. Материал передала в прокуратуру, как и положено, однако дальнейшая судьба этого документа не известна. И ещё. В 1999 году милиция Петербурга и Ленинградской области возбудили уголовное дело против компании "Двадцатый трест", фигурантом которого оказался Владимир Владимирович. Вскоре он занял президентский кабинет и дело было закрыто, а следователь отправлен на пенсию. Всё это есть в книгах только более подробно. Так что Песков нагло врёт и этому вранью согласен Соловьёв. Они что совсем с народом не считаются? О таких людях у нас в деревне говорят, что на них пробу ставить негде. Однако это наши руководители и мы полностью в их власти и даже поддерживаем.

Что творится в нынешней России? Сердюков с любовницей украли 3 миллиарда из бюджета армии и на свободе. Более того Сердюков имеет несколько правительственных наград. За что воевал отец Владимира Владимировича? Читатель, вы думайте. А что получил? Вот это и есть предательство даже отца. Почему Россия нищая и даже в кризисный период не может выполнить план по производству новейшего оружия? Да потому что триллионы долларов выведены из страны, Кто может сказать, что эти триллионы заработаны честным трудом? Россия могла стать как и СССР второй страной по экономическому развитию и к нам бы на коленях приползли все бывшие республики Советского Союза. Почему все они сегодня льют на нас грязь и повернулись в сторону НАТО? Потому что Россия нищая и на этом можно спекулировать и добиваться вступления в НАТО. Экономика сегодня правит мировой бал. Хотелось бы спросить Д.Пескова и В.Соловьёва: назовите хотя бы одно предприятие, компанию, контору где не воруют? Росстат сообщает, что за 2019 год ущерб от коррупции составил более 55 миллиардов рублей. О какой жёсткости и беспощадности говорит Песков? Но самое главное то, что коррупция осуществляется на самом высоком уровне. Народ то ничего не крадёт, о нём и разговора нет. Дожили до того, что за мошенничество в крупном размере задерживают и даже арестовывают генералов ФСБ и ФСО.

Долгое время в России была одна скрепа - это Путин. Классическая формула правления. "Власть - это деньги, а деньги - это власть", работает безупречно во все времена бандитского капитализма. Вот это и есть полная характеристика нынешней власти. Не будь денег властные чиновники разбегутся и покинут Родину. Для них в нынешних условиях Родина это там где есть деньги. Когда президента журналист спросил на счёт высоких зарплат чиновников, что ответил президент? То что я написал только что. Но ведь дело то не только в зарплате. Большинство чиновников, депутатов занимаются бизнесом в том числе и министр финансов Силуанов. Его зарплата в миллион семьсот тысяч покрывает доход всего на 22 %, а остальные 78 % он получает от бизнеса. Беда ещё и в том, что их никто не может контролировать. Попробуй проконтролировать Силуанова, он оставит контору или журналистов без средств существования. Это называется использование служебного положения в личных целях. В этом наша система. Для чего люди идут в чиновники? Иметь побочный заработок и смотреть как перед тобой лебезят твои подчинённые.

Президент несколько раз попытался вернуть хотя бы часть миллиардов выведенных из России его же друзьями и олигархами, да и чиновники не без греха, не получилось. А средств в стране катастрофически не хватает. Народ от нищеты пытается на кредитах разбогатеть, однако рабочих мест нет, а индивидуальное предпринимательство находится под наблюдением налоговиков - не разбежишься. Закредитованность превысила все допустимые пределы, что приводит даже к суицидам. Человек не может расплатиться с банком, на него наезжают банковские вышибалы и некоторые не выдерживают и кончают жизнь самостоятельно. А президент в поздравлении к новому году говорил о каком - то достоинстве, традициях и благодарил народ за сплочённость на фоне трудностей. Покорность народа привела к тому что чиновники вообще перестали думать и говорят то, что взбредёт в голову. Разве президент думает о последствиях своих выступлений? Где 25 миллионов рабочих мест, да ещё высокотехнологичных, где зарплата 2700 долларов и квартиры по сто метров? И ведь продолжает говорить подобное и дальше. Смотрите что творится в самой демократичной стране? Теперь вы, граждане России, поняли, что демократии нет нигде где существует капитализм. Много лет США дурила народы мира своей демократией, которая оказалась сказкой для детей школьного возраста.