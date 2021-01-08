Патриарх заговорил о "наказании божьем" во внешней политике

Превращение храма Святой Софии в Стамбуле в Турции в мечеть стало «наказанием Божьим» Константинопольскому патриарху Варфоломею за признание украинского раскола, сообщил патриарх московский и всея Руси Кирилл.

«Не хочу произносить никакой критики в адрес своего константинопольского собрата, но, несомненно, всё то, что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божьем. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую — она стала мечетью», — объяснил патриарх в интервью на телеканале «Россия 1».

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Как-то стыдно за современный российский агитпроп. Такое средневековое толкование политических событий - оно для кого? Сам-то Кирилл кто угодно, только не мракобес и не малограмотный сельский батюшка. Не сам же он такое толкование современной политики изобрел, ему, стало быть, кто-то присоветовал... Да и современный православный верующий не обязательно же дебил, который верит любой чепухе из телевизора. Или надо, чтоб он таким стал?

Понятно, что передача мусульманской общине храма святой Софии - это акт в русле внутренней политики Эрдогана, постепенно пытающегося восстановить статус Турции как великой евроазиатской державы, и символ двух великих империй, Византийской и Османской, здесь играет немаловажную роль.

Сегодня Константинопольский патриархат представляет очень небольшое число верующих, в то время как исламская община Турции - это основная масса населения страны, к тому же именно исламское возрождение ставится Эрдоганом в основу новой турецкой идеи. И он естественно передает важный символ в руки своих главных сторонников.

Кстати, делает это достаточно деликатно, стараясь избегать эксцессов. Что, кстати, вполне в русле традиционной османской религиозной политики - исторически Константинопольский патриарх находился на содержании султана, и его статус приравнивался к статусу визиря - высшего должностного лица государства. В то время православные христиане составляли значительную долю населения империи, и султан, несмотря на титул халифа, главы исламского мира, проводил весьма терпимую политику в отношении иноверцев.

Кстати, так же терпимо относится к христианам и администрация Эрдогана - и патриарх Варфоломей числится государственным чиновником, правда, далеко не министерского уровня, пропорционально размеру своей паствы, весьма немногочисленной. И поэтому не просто не возмущается ситуацией со святой Софией, а старается быть максимально полезным государству, которое его содержит.

И украинский томос от Варфоломея - это служба той самой государственной политике Турции, правда, теперь внешней.

Эрдоган поддерживает отношения с Украиной, готовится поставлять ей вооружения и военную технику, вплоть до передачи лицензии на производство турецких беспилотников, так удачно зарекомендовавших себя недавно в Карабахе. Украина - это традиционная зона интересов еще Османской империи, половина территории современной Украины когда-то была Турцией. И, кстати, существенная часть юга России тоже.

И вот патриарх Варфоломей принимает участие в спецоперации по отрыву от Московского патриархата значительного числа православных верующих, и передаче их под контроль Константинопольского патриархата - напомним, финансирующейся турецким государством структуре.

Интересно, отчего, если следовать логике патриарха Кирилла, должен расстраиваться Варфоломей? Да он должен купаться в лучах славы, поскольку оказался полезен государству, которому служит! Дырочку для ордена он должен проковыривать.

И обидит ли такого ценного подданного Эрдоган? Да о чем вы...

А вот кремлевские кураторы Украины явно облажались, и давно, и основательно. И сейчас пытаются прикрыть свой провал какой-то средневековой риторикой в духе противостояния патриарха Никона с протопопом Аввакумом... Ну так нынче в православии личности совсем другого масштаба. И проблематика немножко иная, отличается от 17 века...

И вот это и впрямь похоже на наказание божье.

А.Б.