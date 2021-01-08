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Московский листок

Мэр прислал на съедение депутатам "Москву"

Опубликовано 08.01.2021 в разделе комментариев 0

Раз в год в соответствии с Уставом Москвы Мэр представляет Мосгордуме отчёт о результатах деятельности Правительства Москвы. Так в повестке и стояло - не о работе, а о результатах деятельности.

Обычно Собянин приходит в Мосгордуму как Дед Мороз прямо прямо перед Новым годом. Этот раз он отчитывался 16 декабря, самое время посмотреть основные моменты его отчёта и рассказа о том, что Правительство Москвы нам уготовило.

Из видеоролика вы узнаете, что мэр подарил народным избранникам на Новый год.

Мэр решил поздравить депутатов Московской городской Думы с Новым годом и прислал новогодние подарки. Он не изменил своим правилам. Как обычно, он прислал на съедение "Москву". Да, да, не удивляйтесь - кроме календаря депутаты должны были расписаться за получение от мэра торта "Москва" и коробки конфет "Москва". Как магистралями Мэр разрезал наш любимый город, так ножом депутаты должны разрезать сдобную аппетитную "Москву" и съесть. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова не стала этого делать и тоже как обычно отказалась от подарка мэра.



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