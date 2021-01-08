Почему думские социалисты поддерживают банки против нищих пенсионеров?

Партия «Коммунисты России» выступила с предложением введения амнистии на кредиты в размере до 3 миллионов рублей. Причиной стала нестабильная ситуация в стране, вызванная пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

Почему-то СМИ вышли с заголовками, из которых можно было понять, что за кредитную амнистию выступили в Госдуме, хотя "Коммунисты России" парламентской партией не являются, но как депутаты законодательных собраний регионального уровня члены партии имеют право выступить с законодательной инициативой.

Которая, надо сказать, витает в воздухе - к примеру, перед самым новым годом поднимал проблему и ФОРУМ.мск. А вот защитники угнетенных в Думе, КПРФ и ЛДПР как-то отмолчались.

Больше миллиона нищих пенсионеров еще и должны по кредитам

Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам, сообщает ТАСС. В общей сложности судебные приставы взыскали со всех должников - физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей. При этом Минфин в уходящем году отчитался, что так и не смог потратить из выделенных в бюджете средситв более триллиона рублей! Это в 10 раз больше, чем содрали приставы долгов в этом году. Вполне логично со стороны "социального государства" покрыть из бюджета долги хотя бы самых неплатежеспособных граждан, избавив их от необходимости голодать или распродавать последнее.

Максим Сурайкин, лидер "Коммунистов России" и персона нон-грата для КПРФ, разумеется, знаком с этой позицией, но решил расширить список амнистируемых с нищих до просто бедных.

Но Госдума, как партия власти, так и оппозиция, резко выступила против, так что проект скорее всего не дойдет даже до первого слушания.

Первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг: "Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то, значит, банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь", — привели его слова на телеканале РЕН ТВ.

Странно, если во время кризисов государство в первую очередь кредитует именно системообразующие банки - это нормально, а когда предлагается покрыть банкам долги граждан из бюджета - это "недопустимо", и почему-то затронет интересы вкладчиков?.. Тем более, что в бюджете есть "лишние" деньги, которые все равно надо потратить, иначе они просто стерилизуются. И почему "социальное государство" не может из этих денег помочь гражданам?

Но самое главное, что заботу о ростовщическом капитале проявляет не представитель правящей партии, а видный деятель как бы думской "оппозиции" - партии "Справедливая Россия", позиционирующей себя как "социалистическая", и даже член Социнтерна.

Казалось бы, где Социнтерн и где интересы банков?

Однако... "Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — заявил Гартунг.

В общем, "социалисты" очень волнуются за банки, за бюджет, а вот катастрофическое положение миллиона неплатежеспособных должников-пенсионеров их интересует далеко не в первую очередь...

А теперь "вишенка на торте" - Валерий Гартунг возглавляет избирательный штаб партии "Справедливая Россия" на предстоящих выборах в Госдуму!

С такой позицией у социалистов большие электоральные перспективы вырисовываются... Банкиры в очередь встанут голосовать за "социалистов".

А.Б.