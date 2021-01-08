Почему думские социалисты поддерживают банки против нищих пенсионеров?

Партия «Коммунисты России» выступила с предложением введения амнистии на кредиты в размере до 3 миллионов рублей. Причиной стала нестабильная ситуация в стране, вызванная пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
Почему-то СМИ вышли с заголовками, из которых можно было понять, что за кредитную амнистию выступили в Госдуме, хотя "Коммунисты России" парламентской партией не являются, но как депутаты законодательных собраний регионального уровня члены партии имеют право выступить с законодательной инициативой.
Которая, надо сказать, витает в воздухе - к примеру, перед самым новым годом поднимал проблему и ФОРУМ.мск. А вот защитники угнетенных в Думе, КПРФ и ЛДПР как-то отмолчались.
Больше миллиона нищих пенсионеров еще и должны по кредитам
Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам, сообщает ТАСС. В общей сложности судебные приставы взыскали со всех должников - физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей. При этом Минфин в уходящем году отчитался, что так и не смог потратить из выделенных в бюджете средситв более триллиона рублей! Это в 10 раз больше, чем содрали приставы долгов в этом году. Вполне логично со стороны "социального государства" покрыть из бюджета долги хотя бы самых неплатежеспособных граждан, избавив их от необходимости голодать или распродавать последнее.
Максим Сурайкин, лидер "Коммунистов России" и персона нон-грата для КПРФ, разумеется, знаком с этой позицией, но решил расширить список амнистируемых с нищих до просто бедных.
Но Госдума, как партия власти, так и оппозиция, резко выступила против, так что проект скорее всего не дойдет даже до первого слушания.
Первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг: "Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то, значит, банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь", — привели его слова на телеканале РЕН ТВ.
Странно, если во время кризисов государство в первую очередь кредитует именно системообразующие банки - это нормально, а когда предлагается покрыть банкам долги граждан из бюджета - это "недопустимо", и почему-то затронет интересы вкладчиков?.. Тем более, что в бюджете есть "лишние" деньги, которые все равно надо потратить, иначе они просто стерилизуются. И почему "социальное государство" не может из этих денег помочь гражданам?
Но самое главное, что заботу о ростовщическом капитале проявляет не представитель правящей партии, а видный деятель как бы думской "оппозиции" - партии "Справедливая Россия", позиционирующей себя как "социалистическая", и даже член Социнтерна.
Казалось бы, где Социнтерн и где интересы банков?
Однако... "Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — заявил Гартунг.
В общем, "социалисты" очень волнуются за банки, за бюджет, а вот катастрофическое положение миллиона неплатежеспособных должников-пенсионеров их интересует далеко не в первую очередь...
А теперь "вишенка на торте" - Валерий Гартунг возглавляет избирательный штаб партии "Справедливая Россия" на предстоящих выборах в Госдуму!
С такой позицией у социалистов большие электоральные перспективы вырисовываются... Банкиры в очередь встанут голосовать за "социалистов".
А.Б.
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Непричемыш Ихтамнетович Победилкин написал 08.01.2021 11:12
Крокодил08.01.21 написал 08.01.2021 11:04
Здесь с амнистией будет такая же ситуация. Одним простят, мелкие банки рухнут, а там государственная компенсация вкладов, государство еще больше потеряет и после этого народ, деньги в банки не понесет, начнет закупать валюту и золото.
Пиррова победа левых, но троцкистам выгодно, главное хаос замутить.
Анти-блокиратор написал 08.01.2021 10:35
И с какой радости этот классовый враг и наемник банковского капитала встанет в ряды защитников населения? Так же, как и буржуи из КПРФ и ЛДПР, он всегда будет на стороне эксплуататорского класса, который его и направил в Госдуму для отстаивания интересов российской буржуазии.
Здесь нужен матрос Железняк с его караулом.
Перспектива написал 08.01.2021 10:12