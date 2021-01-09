КОВИД-статистика в России и фейки КОВИД-диссидентoв

Ну, а сколько же умерло от КОВИДа в РФ. Я рассчитал смертность за 2020 год (разделил число умерших от КОВИДа [взял на сайте института Хопкинса] на 1 млн населения) в Питере, Москве, в Ленинградской области, в Московской области и Нижегородской области. В Питере смертность на уровне Бельгии - около 1500 (это я к тому, что РФ будто бы хорошо прошла эпидемию), Москва - 970, Нижегородская обл. - 670, в Ленинградской и Московской областях меньше 400.

По официальным данным, в РФ от КОВИДа на конец года умерло 57,5 тыс. Если же считать по питерской цифре, то от КОВИДа в РФ умерло 217 тыс. Если по Московской - то 140 тыс; если по Нижегородской - то 97 тыс. Если по Голиковой, то избыточная смертность от КОВИДа и с КОВИДом равна 110 (70+40) тыс. Голикова утверждает, что 81% избыточной смертности зависит от КОВИДа. В год умирает 1850 тыс. Если рост на 15%, то избыточно в 2020 году умерло 277 тысяч. Умножаем на 0.81. Получаем 225 тысяч. То есть, судя по имеющимся официальным цифрам, на самом деле, все области, кроме Питера, цифры КОВИДной смертности, видимо, занижают. 110 тыс.: много это или мало? Пока сам не заболел, кажется мало, как сам заболел и столкнулся с медициной РФ, кажется очень много.

Интересно, что в Великобритании и Швейцарии число жертв COVID-19 меньше количества дополнительных смертей примерно в полтора раза, а в Испании и Франции — в 1,3 раза.В Бельгии избыточная смертность на 85% обусловлена КОВИДом, В Италии на 56, в Москве на 32%. В Германии летальность в ходе эпидемии остается низкой — чуть больше 4%. В Германии диагноз КОВИД ставят только тем, у кого были симптомы и получен положительный тест. В остальных случаях ко-морбид. В Бельгии смерть от коронавируса ставят и тем, у кого тест не подтвердился, но были подозрения на КОВИД. В Италии смерть от коронавируса ставят тем, у кого клинически КОВИД. Тех, кто дома лечился и без КТ, не вскрывают и не записывают в КОВИД. Такой подход частично объясняет такой разный уровень смертности в Германии, Бельгии и Италии.

В США все смерти, случившиеся во время заболевания гриппом и в течении 2-х месяцев после того, как человек переболел гриппом, считаются смертью от гриппа. Например, если в течении 2-х месяцев после гриппа будет инфаркт или инсульт со смертельным исходом, то диагноз будет «грипп». Именно поэтому в РФ в год от гриппа умирают как бы 700_800 человек человек, а в США 35 тыс человек. И даже если учесть этот фактор, то смертность от КОВИДа в США больше, чем от гриппа в 10 раз. Представляете, во сколько раз в РФ смертность от КОВИДа больше, чем от гриппа!

Когда Ю. Мухин пишет для жертв ЕГЭ, он знает, что они его ссылки проверять не будут. Но я окончил школу в 1968 году и нас хорошо учили. Поэтому проверил, не очередной ли фейк выудил Ю. Мухин, который пишет: "Мало этого, на ресурсе knoema.ru уже подсчитан уровень смертности за весь 2020 год, так вот, только в Норвегии коэффициент смертности равен 7,9 на 1000 жителей. А в Латвии 14,8 умерших на 1000 населения; в Литве – 14,0; в России – 12,8; в Германии – 11,5; в Италии – 10,7; в Польше – 10,3; в Дании – 9,9, в Финляндии – 9,9! Повторю для перепуганных дебилов – в Швеции коэффициент смертности за 2020 год такой же, как и за 2019 год - 9,1! Чего вопить-то? Интересно, что в США, наиболее сильно бьющихся в коронавирусной истерике и маразме локдаунов, коэффициент смертности в 2020 году – 8,9 умерших на 1000 жителей. Это чуть-чуть выше, чем 2019 – 8,8. В точно также сошедшей с ума маразматической Великобритании коэффициент смертности – 9,4, и точно такой же коэффициент смертности был и в 2019 году, и в 2018!"

Захожу на сайт knoema и оказывается, что таких сайтов два: knoema.ru и knoema.com. Сначала я попал на второй сайт, но оказалось, что там некоторые страны даже за 2019 год не выложили свои данные о смертности. Голикова заявила, что цифры по избыточной смертности за 10 месяцев 2020 года будут готовы к 10 декабря. Следовательно, цифры за весь год будут готовы к 10 февраля. Даже в Италии даже на итальянском языке (дочь проверяла - она прекрасно знает итальянский язык) нет официальных цифр по избыточной смертности за весь 2020 год. А вот сайт knoema.ru уже все сделал, все подсчитал, хотя данные будут готовы только к 10 февраля.

Как сообщил Росстат 28 декабря, в ноябре смертность в РФ выросла на 55% по сравнению с прошлым годом. Следовательно, избыточная сметность нарастает. Если за 10 мес она была выше на 13,8% (Голикова сказала, то к концу года будет не менее 15% превышение). Следовательно реальная смертность в РФ будет 14.7 на 1000. Так что любимый Ю. Мухиным сайт явно фейковый. Как и фейковые показатели смертности в Белоруссии.

Насчет Италии. Количество смертей от КОВИДа во вторую волну в Италии почти такое же как в первую. Избыточная смертность суммируется и рассчитывается на год. Было превышение на 40% за первую половину года. Следовательно, за весь год (суммируя первую и вторую волну) будет превышение на 80-100%. Такие прикидки по Италии уже есть. Смертность в Италии в 2020 году ожидается на уровне 19,8,

А о поводу Швеции повторю для бравых КОВИД-идиотов, что там страна лишилась более добавочных 7200 жизней из-за своей политики. Действительно, с точки зрения теории вероятностей, возможно, что превышение смертности, по отношению к Норвегии случайно, Вероятность этого 50%, Также возможно, что случайно и превышение по сравнению с Финляндией (но одновременное превышение возможно в 25%, Если присовокупить Дании, то вероятность одновременного превышения уже равно 12,5%, Если добавить Германию то 6,7%, а если Эстонию, где смертность должна быть выше, то вероятность уже 3,3% а это биологический уровень Причем обычно средняя годовая смертность среди этих стран ниже шведской только в Норвегии и вдруг сейчас у всех она становится меньше. Поэтому отвергаем нулевую гипотезу, выкидываем в мусорный ящик данные фейковых сайтов и заключаем, что превышение смертности от КОВИДа в Швеции не случайно, а вызвано поведением правительства во время эпидемии.

Деньги конечны, и никто больше народу их не даст. Поэтому, если принять сторону КОВИД-паникеров и КОВИД-реалистов, то вывод такой - нужно строить инфекционные больницы по всей России. Если же принять точку зрения КОВИД-диссидентов, то поскольку это не КОВИД, а обычная ОРЗ, то строить инфекционные больницы на периферии не нужно, а необходимо покупать роботов Да Винчи для лечения москвичей. Я знаю, что в одной крупной больнице, робот Леонардо да Винчи используется раз в неделю. А стоит он миллионы долларов. А расходы на здравоохранение в Москве на человека уже в 10 раз больше, чем в Орле и Владимире. А а тем, кому хочется узнать, хорошо ли болеть короной, рекомендую: https://zen.yandex.ru/media/id/5f54bf5237e7360a0d51f5f1/ia-i--virus-istoriia-na-kraiu-smerti-5fd700415a2c8e1f2c1924f3

Ну, а насколько КОВИД-диссиденты, действительно, верят в свою идею, см. https://users.livejournal.com/-iga/183268.html .