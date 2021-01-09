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Московский листок

ФБР не может пока выяснить, кого задержало - Петрова или Боширова?

Опубликовано 09.01.2021 в разделе комментариев 0

сша трамп
ФБР не может пока выяснить, кого задержало - Петрова или Боширова?

Одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии во время суда потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post. Отмечается, что перед Верховным судом округа Колумбия предстали 40 обвиняемых в незаконном проникновении. 

«Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», — приводит издание слова русскоязычного мужчины. 

Другие данные о нём в статье не приводятся.

***

Это неважно. Важно, что он вне всякого сомнения служит в ГРУ и подозрительно много интересуется шпилями.

Идентифицировать его как агента ГРУ было достаточно несложно - его имя не содержалось в базе данных ФСБ, купленной на Горбушке, следовательно он служит в ГРУ. Тем более, что на плече у него имеется татуировка "ВДВ", а на груди большой нательный крест.

Особо обращает на себя внимание, что штурм Капитолия агентами ГРУ пришелся на православное рождество - это связывают со славянским происхождением Меланьи Трамп.

Несмотря на то, что обвиняемый отрицает факт своего нахождения в Капитолии, его изображение есть на видео из Солсбери, где он смотрит на витрину магазина и чешет яйца.

Ясно, что виновен.

А.Б.



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