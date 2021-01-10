Уже не первая ласточка мировой революционной ситуации прилетела. То есть, захват Капитолия в Штатах пополнил эту стайку, и о чем подробнее ниже. Но тогда и революция в России в виде Федерации Советских Республик (ФСР) назрела тем более; и коль все готово согласно не только внутренним, но и внешним условиям. Империалистические круги в лице той же ФРС начинают терять исторический контроль над ситуацией. Да, только начинают – но все впереди.

***

Тенденция в США очевидна. С одной стороны, экономика страны пытается переформатироваться согласно новым мировым центрам; но с другой стороны, зажравшаяся элита не может оформить комплексность такого перехода. Но если надстройка отстает от базиса, и Маркс абсолютно прав, то от потрясений не уйти.

Корпорации восточного побережья, в частности, замыкаются на Евросоюз все более и более; и уж тем более корпорации западного побережья замыкаются на растущую Азию. А остальные штаты, не производящие конкурентную продукцию, девестируются. Балласт. Говоря просто, но верно, импортировать штаны из Азии стало дешевле, чем производить в таких штатах; поэтому и экспортировать гуглы с побережья выгоднее для сохранения платежного баланса. А остальным уже нет места на этом празднике жизни.

Это бизнес, и ничего личного. За что боролись, на то и напоролись. Хотели мировую конкуренцию вследствие глобализации, получите и распишитесь. А если не можете приспособиться в быстром порядке, только ваши проблемы. Но реднекам сказать подобную правду трудно. Ведь тогда управляющая элита и виновата. Вот и вешают всех собак на русских, китайцев, иранцев, пандемию, террористов и тому подобное. Но янки терпели-терпели, плюнули и пошли штурмом. А Трамп лишь олицетворяет всю эту протестную толпу подобно Ельцину против КПСС. Кстати, Трампа или подобного хоронить рано, по мнению автора этих строк; так как оный может пойти по второму кругу после некоторого шока, и подобно Ельцину после «покаяния» на пленуме партии; потому что экономические трудности никуда не исчезнут.

ФРС со всякими «Майкрософт» и лоббистами в виде демократов, да даже со сдавшимися республиканцами, выкрутится из этой ситуации?.. В стратегической перспективе уже сомнительно.

Что вознесло ФРС, то и погубит. Что породило, то и уничтожит согласно диалектике перетекания всякого явления в свою противоположность. То есть, последний козырь доллара – глобальность. Но эта же глобальность и погубит согласно росту других мировых центров. Евро, к примеру, сохраняет и козырь качественности по обслуживанию соответствующего экспорта; но приобретает и козырь глобальности по бегству инвесторов от долларовых рисков. А инфляционные риски велики по мнению почти всех экспертов, и пандемия тому допинг; а вот поднять ставку кредита в должном размере уже тяжело по опасности разорения зомби-бизнеса. Но более того, и бюджет не потянет новую сумму рисков вследствие малых налогов, и тоже не могущих быть резко поднятыми по опасности расплодившихся зомби. И в том-то и все дело, что сумма рисков увеличивается кратно вследствие политической составляющей; и первый сигнал чему налицо в виде капитолийских беспорядков. Куда не кинь, везде клин.

Следовательно, стратегическая ситуация настолько хрупкая, что стоит произойти социалистической революции в России с национализацией собственности, а уж англосаксонской тем более; и долларовая система затрещит даже безо всякой войны. А если навести хотя бы минимальный порядок в бюджетно-налоговой и кредитно-денежной сфере, так вообще вишенка на торте. Крепкий рубль будет привлекать капитал (тот же азиатский) в правительственные облигации по низкому проценту; штатовские инвесторы понесут убытки, а правительство начнет испытывать проблемы с внешним долгом; и оба фактора уже с самого начала могут запустить принцип домино с лавинообразным переходом в евро.

Еще раз, автор знает прекрасно, что доллар хоронился много раз. Перегибы с подобными предсказаниями случались не редко. Но разница в том, что речь идет о политических рисках, ускоряющих пугливое инвестиционное поведение в геометрической прогрессии. И вышеупомянутый «божий знак» со штурмом Капитолия может быть случаем мальчика, кричавшего «волки-волки»… И ОНИ ПРИШЛИ.

***

И все-таки иной читатель может удивиться оптимизму автора. Вроде бы прыгнуть из грязи в князи тяжело, и первый Советский Союз не сдюжил.

Но извините за прямоту, но анекдот вспоминается в связи с такими минорными настроениями. Чапаев с Петькой уходят от белых. Переходят какое-то поле, пара шагов осталась до леса, и тут Петька замечает мины и кричит: Василий Иванович, мы же по минному полю идем. Да, Петька, плохо. Пошли обратно. Так и ныне. Когда уже все сделано предыдущими поколениями; когда вся мировая обстановка созрела для начала социализма; кое-кто остается запуганным распадом Союза до идиотизма. Когда было рано, все орали – когда стало в самый раз, все замолчали.

А отсюда еще один образ для быстрого вхождения в тему. Допустим, генерал приходит с докладом к Сталину во время первых и тяжелых дней войны. Ну и, верховный спрашивает, в чем дело. А генерал в ответ, – мы-то хорошие, но враг настолько подлый, мерзкий, нехороший, – что проигрываем. Сталин, не получивший ответа по существу, вопрошает по второму разу. А генерал опять: ох, какие мы хорошие, а немцы нехорошие. Разумеется, участь такого генерала предрешена. Голова нужна не только для фуражки, а чувства для женщин.

Посмеялись?!.. А теперь поплачьте. Потому что НИКАКОЙ разницы с нынешним так называемым левым движением – нет! Народ спрашивает, почему все плохо, а в ответ только одно: ах, какой Советский Союз был хорошим, и насколько путинский режим стал нехорошим. И бла-бла-бла, и бла-бла-бла, и уже тридцать лет. Народ при больших выборах спрашивает каждый раз, в чем дело – да вот, Путин оказался плохим по очередному кругу. Но хуже того. Стоит начинать разбираться и критиковать не столько Путина, с которым все ясно, а реальные недостатки Союза, вызвавшие крах – агент империализма, и ату его. И вообще, каждый второй был предателем. Сплошной психоз.

Нет уж, не было левых, и таких не надо. Потому что Советский Союз рухнул, разумеется, по объективной причине низкого старта производительных сил, приведших к долгой фазе «военного коммунизма». Так и тянет спросить в этом смысле: вот ты называешь себя левым, а диалектический материализм читал хотя бы вкратце?.. Нет. Ну а, исторический материализм?.. Нет. Ну, хорошо, хотя бы основы научного коммунизма просматривал?.. Нет. Просто модно быть социалистом, вот и вся «идеология». А если бы читал время от времени, то сразу мысли зашевелились, что дело не в голом субъективизме всемогущих предателей.

Это к тому, что нужно меняться и развиваться. Та же КПРФ, с одной стороны, лижет задницу режиму – но с другой стороны, поставила организационную работу на лад. А вот внесистемные левые, наоборот, готовы действовать (многие, по крайней мере) – но организационная работа из рук вон плоха. Поэтому и вторые должны совместить приятное с полезным и создать единый штаб протестных действий от подготовки к выборам до поддержки забастовок. И самая главная разница с зюгановским штабом будет в лозунге ФСР с производственным самоуправлением. Зюгановцы умрут, но не пойдут на это – чем себя и погубят окончательно.

А советское производственное самоуправление в виде фабзавкомов и СТК нужно именно для того, чтобы покончить с рудиментами «военного коммунизма» и перейти к реальным началам социализма. То есть, перейти к распределению по труду, но отсюда и стабильным фондам общественного потребления. Народ срисует такую разницу моментально, и с огромной поддержкой.

Но здесь и проблемы. Еще многие среди российских «левых» не осознали, что причина краха Советского Союза не только и не столько в предателях, прилетевших с неба с возможностями инопланетян; а в отсутствии реального социализма по недостатку производительных сил. В частности, берем даже официальную политэкономию Ожерельева, и читаем на странице 539, что «удельный вес убыточных и малорентабельных предприятий в народном хозяйстве достиг к середине 80-х годов значительных размеров (около 40%)». А если почитать «Экономику абсурдов и парадоксов» или «От застоя к развалу» члена ЦК КПСС и заместителя редактора «Правды» В. Валового, так поголовная, несомненная и полная уравнительная задница налицо. Одни «декабристы» чего стоят, и когда планы переписывались задним числом для оформления зарплат даже не выполнившим план. (Фильм «Премия» помните?!.. Разве что суровая правда в том, что это было поголовной практикой.) И Колганов – уж его-то знаете, стоит надеяться – говорит фактически прямо, что социализм в Союзе отсутствовал. Ну и, что еще надо. Хватит страдать иллюзиями.

К примеру, та же сдельная оплата труда вроде бы существовала. Но поголовный дефицит уравнивал все равно; коль и квартира-машина по очереди, и даже самые лучшие и дорогие продукты в магазине по очереди. Проблема не в деньгах – а где достать. Но коль доставали в целом и общем на равных, то сдельная оплата фактически коту под хвост. Да, клали в банк, и все сгорело; но вот уже о неиспользованном перестроечном шансе перехода к реальному социализму и можно поговорить. Так что ни о каком социализме ранее и речи быть не могло и, если рассматривать в общественном масштабе.

Да, кстати, общеизвестные спецраспределители и появились в силу постоянного дефицита. Если бы его не было, номенклатура покупала бы безбедную жизнь на высокие оклады, которые можно было поднять тем более бюрократическими методами, и вся недолга. Так в том-то и дело, что надо было не столько покупать, сколько доставать. А спецраспределители и решали эту проблему.

Да автор даже и не против мутаций первично-уравнительного «военного коммунизма». Время было не из легких, когда не до жиру, быть бы живу. Проблема совершенно в другом. Если называть это время «социализмом», тем более «развитым» и, хотя бы ради энтузиазма; то следующие поколения попадают в ловушку полной идеологической дезориентации и практической дезорганизации. К примеру, если социализм был, и оный рухнул с крахом Союза, то что взамен победившего капитализма?!.. Уже полный коммунизм, что ли?!.. Крышу сносит основательно с соответствующей импотенцией, НО ЧТО И ПРОИСХОДИТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

А если бы называли честно временным периодом «военного коммунизма»; тогда мощь идеологической ясности проявилась бы гораздо раньше. Коль надо строить отсутствующие начала социализма, и взамен загнивающего капитализма – вперед, и только вперед. Все четко, ясно и последовательно. Поэтому, возможно, хотели, как лучше с «развитым социализмом» … но благими намерениями устлали в ельцинско-путинскую яму.

А вот социалистическая революция с советскими республиками и производственным самоуправлением (в том-то и дело, что настоящим, а не горбачевским) и ломают весь этот бардак. Недовольные трудовые коллективы переизберут депутатов всех мастей мигом тем более с императивным мандатом, и искоренение ведомственных и местнических перекосов пойдет волей-неволей. Но начинать надо, разумеется, с совместного штаба. Измученный народ поймет разницу с зюгановщиной настолько быстро, что хватит нескольких месяцев для широкой поддержки.

***

Путин – никто. Народу, его ненавидящего, океан. Вся проблема только в изложенной выше идеологической дезориентации и отсутствии организации. Но если преодолеть эти трудности по предложенному выше, то можно эффективно драться не только внутренне, но и внешне насчет весьма вероятной агрессии реакции во главе с ФРС. Даже внешние условия созревают для социалистической революции, и знаки чего идут постоянно.