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Московский листок

Москва у нас, оказывается, столица фигурного катания и конькобежного спорта!

Опубликовано 09.01.2021 автором в разделе комментариев 3

собянин мэр новый год
Москва у нас, оказывается, столица фигурного катания и конькобежного спорта!

Вот уж не знала я, что Москва у нас, оказывается, столица фигурного катания и конькобежного спорта!

Решила ради интереса попробовать купить билет на "главный каток страны"   -   на ВДНХ. На ближайшие 4 дня билетов тупо нет вообще ни на один сеанс (хотя там чуть ли не шесть павильонов и шесть касс для взрослых и четыре для детей). Единственное, куда билеты есть    -   VIP-каток с билетами по 3000 рублей. Интересно, что входит в эти 3 штуки    -    шампанское, чёрная икра и минет для желающих? Что-то сомневаюсь.

Ну ладно, думаю, сейчас праздники, возьмём билет на суровые будни   -   на 12 января. Ан вот шиш, окошечко не активно, хер вам, граждане, а не ледовые приключения. Странно.

Ладно, смотрим каток в парке Горького под интригующим названием "Навигатор". Там тоже четыре кассы, из всех четырех при попытке заказать вылазит тот же увесистый хер     -    билетов нет.  Ни на 10 утра, ни на 10 вечера.  Вся Москва выписывает кренделя на катке "Навигатор".  Видать, распоследний инвалид, который в страшном сне не мог себя представить не то что на коньках, а вообще на ногах, сегодня коньками звучно режет лёд.

Вчера видела милейший районный каток во дворе   -   бесплатный, без всяких билетов, приходи когда хочешь. И народу немного, катается пять тинейджеров. Каток немаленький, побольше чем в Саду Баумана, и лёд ничего так. Но районные катки необорудованные, раздевалок нет, сумку просто бросаешь на землю, скомуниздили   -   твои проблемы. А кё фер?? Фер-то кё??



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
Житель Колымы написал 09.01.2021 19:22
Бедненькие москвичи! Как они страдают от несправедливости столичной жизни. Да, это все издержки их выбора в период 1991-1993 гг. Захотелось им тогда 30 сортов колбасы, свободы и демократии. Ну, что - накушались?
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(без названия)
потому и дорого написал 09.01.2021 19:07
минет от наФки там.....
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(без названия)
Из деревни написал 09.01.2021 18:46
А мы в деревнях катаемся по льду замерзших рек и озер. На бережках разбиваем биваки, жарим рыбу и варим уху. Но и про шашлычок не забываем. И никаких раздевалок не надо. Красота несусветная! Правда, частенько бывает, что не гнушаемся матерным словом. А вот для автора Митиной ругаться на страницах прессы все же нехорошо. Как-то энто не по-коммунистически.
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