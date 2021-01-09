Вот уж не знала я, что Москва у нас, оказывается, столица фигурного катания и конькобежного спорта!

Решила ради интереса попробовать купить билет на "главный каток страны" - на ВДНХ. На ближайшие 4 дня билетов тупо нет вообще ни на один сеанс (хотя там чуть ли не шесть павильонов и шесть касс для взрослых и четыре для детей). Единственное, куда билеты есть - VIP-каток с билетами по 3000 рублей. Интересно, что входит в эти 3 штуки - шампанское, чёрная икра и минет для желающих? Что-то сомневаюсь.



Ну ладно, думаю, сейчас праздники, возьмём билет на суровые будни - на 12 января. Ан вот шиш, окошечко не активно, хер вам, граждане, а не ледовые приключения. Странно.



Ладно, смотрим каток в парке Горького под интригующим названием "Навигатор". Там тоже четыре кассы, из всех четырех при попытке заказать вылазит тот же увесистый хер - билетов нет. Ни на 10 утра, ни на 10 вечера. Вся Москва выписывает кренделя на катке "Навигатор". Видать, распоследний инвалид, который в страшном сне не мог себя представить не то что на коньках, а вообще на ногах, сегодня коньками звучно режет лёд.



Вчера видела милейший районный каток во дворе - бесплатный, без всяких билетов, приходи когда хочешь. И народу немного, катается пять тинейджеров. Каток немаленький, побольше чем в Саду Баумана, и лёд ничего так. Но районные катки необорудованные, раздевалок нет, сумку просто бросаешь на землю, скомуниздили - твои проблемы. А кё фер?? Фер-то кё??