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Московский листок

В Индонезии разбились 65 человек

Опубликовано 09.01.2021 в разделе комментариев 0

В Индонезии разбились 65 человек

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек, среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа. 

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.

Boeing 737 является самым массовым пассажирским самолётом за всю историю пассажирского авиастроения, производится корпорацией Boeing с 1967 года.

По состоянию до катастрофы в Индонезии, в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 217 самолётов Boeing 737.



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