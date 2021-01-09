В Индонезии разбились 65 человек

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек, среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.

Boeing 737 является самым массовым пассажирским самолётом за всю историю пассажирского авиастроения, производится корпорацией Boeing с 1967 года.

По состоянию до катастрофы в Индонезии, в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 217 самолётов Boeing 737.