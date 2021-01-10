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Московский листок

Зюганов готов в очередной раз поплакать за народ

Опубликовано 10.01.2021 в разделе комментариев 0

путин зюганов госсовет
Зюганов готов в очередной раз поплакать за народ

Зюганов призывает российские власти не только проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, но и вернуть долг: «Считаю, что власть обязана немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающим пенсионерам и выплатить им весь долг!»

Отличная мысль!

Вот даже некто Путин обещал подумать над этим вопросом недавно. Думает. Сложный вопрос оказался: кормить людей вроде надо, а денег жалко!

А вот сторонники Путина в парламенте уже за него все решили - не надо кормить, накладно это. Которые сами не пркормятся, тем самое время на погост, и почетную грамоту от ПФР за экономию.

Почему думские социалисты поддерживают банки против нищих пенсионеров?

Но Геннадий Андреевич Зюганов не просто гражданин, который может высказывать свое мнение и даже требовать чего-нибудь - он депутат Государственной думы, ему граждане избиратели доверили нечто большее, чем плакаться в жилетку, они это и без него умеют. Более того, Геннадий Андреевич целый руководитель фракции, второй по численности после "Единой России".

Я это к тому, что у Зюганова есть некоторые другие инструменты влияния, кроме плача и жалоб. 

И где же соответствующий законопроект в Думе? Где его убедительное экономическое обоснование?

Ведь если партия власти отклонит такой законопроект, то можно будет апеллировать непосредственно к народу, если обоснование проекта будет убедительным. Можно и на улицу людей вывести, ничего страшного - люди у нас культурные, ларьков не жгут. А без законопроекта - что толку? Ну повозмущались, поплакали, и ничего больше...

Может быть, для фракции компартии в Госдуме нужно действовать как-то уверенней, убедительней?

Или опять, как в 2005 году, во время протестов против приснопамятной "монетизации льгот", позиция КПРФ - это очередной "договорняк"? И все при своих интересах: правительство экономит деньги (которые не умеет даже полностью потратить), президент сохраняет образ думающего о народе, а Зюганов с КПРФ - по-прежнему главные плакальщики за обиженных и оскорбленных?

Очень похоже...

А.Б.



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