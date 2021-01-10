Как это - жить хорошо?

Решил продолжить так и не законченную работу Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», правда, рифмовать не буду, да и начну не с мужиков, а сразу по существу - чтобы покороче было.

Да, я не люблю болтовни идиотов, но придётся начать тему с неё - с этой болтовни: «Человек создан для счастья, как птица для полёта!». Согласен – создан! Ведь, по идее, жить хорошо - это жить счастливо.

Тогда вопрос, а как это - счастливо?

Надо сказать, что когда я пишу на такие темы, то в комментариях выбегают умники, чтобы заявить, что братья Стругацкие уже всё об этом написали. Правда, по самим этим умникам как-то не видно, чтобы от мыслей Стругацких был какой-то толк, но отдам должное братьям – они, чтобы задать сюжет развлекательному роману, действительно задумывались над тем, что мало кого интересует само по себе, - что такое счастье. Но не поднимаясь до вопроса, в чём смысл жизни людей, на этот вопрос принципиально невозможно ответить, соответственно братья Стругацкие на вопрос о счастье ответили достаточно убого: «счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же» («Понедельник начинается в субботу»).

Уже очень давно, ещё в СССР, приезжая в Москву в командировки или проезжая её при поездках за границу и в отпуск, меня раздражали москвичи в метро – они все скопом читали и сидя и стоя – все были с книжкою в руках или с газетой. Когда же вы думаете? – мысленно удивлялся я.

Затем, по прошествии времени, москвичи стали разгадывать кроссворды, а потом книги сменили телефоны, в которых москвичи (надо думать, и гости столицы) старательно что-то познают. Познают, познают и познают! По братьям Стругацким они абсолютно счастливы и жизнь их наполнена смыслом. Не так ли?

Ну, а если вдуматься, то можно ли ставить целью человека познание, без указания, что познавать и, главное, зачем? Для собственного развлечения? И такое познание принимать за счастье?

Для той темы, что хочу раскрыть я, счастье – понятие вспомогательное, поэтому я удовлетворюсь определением толкового словаря Ожегова: «Счастье – это чувство и состояние полного, высшего удовлетворения». Таким образом, если вы удовлетворены тем, как вы живёте, то вы счастливы и, соответственно, находитесь в состоянии, про которое можно сказать, что вы хорошо живёте.

А как иначе? Быть удовлетворённым жизнью, но считать, что живёшь плохо? А какого-же рожна тебе тогда надо?

Ну и теперь вопрос – а что вам требуется, чтобы вы были удовлетворены?

У меня подозрение, что подавляющая масса людей тут же вспомнит о деньгах, так, сказать, вспомнят вопрос Остапа Бендера: «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?».

Вспоминая то, что видел в интернете за многие году, не могу вспомнить, чтобы кто-то понимал счастье по-другому – не так, как Остап Бендер. Точнее - говорил не о деньгах. Может люди и думают не только о деньгах, но говорят только о них!

Я начал с этого в первой части, да и до сих пор в интернете пользователи постоянно сравнивают свою жизнь с жизнью «цивилизованного Запада»: «Там люди хорошо живут!». А почему, по их мнению, люди на Западе хорошо живут?

А потому, что у людей на Западе больше барахла, и больше денег, на которые они могут купить больше более дорогого барахла и больше более дорогой, вычурной еды.

И что просто оскорбительно – такие соплеменники уверены, что сейчас они живут лучше, чем могли бы жить в СССР именно по этой причине – «в СССР колбасы не было, а у нас сейчас её 200 сортов!». (Кстати, первая часть этой статьи была провокацией, поскольку было полезно, чтобы в комментариях выскочили животные и явили свою гнусную суть).

А надо бы спросить людей Запада, у которых уже очень давно на витринах 200 сортов колбасы, - а они удовлетворены жизнью?

Кстати, людей в России уже спросили: в 2016 году опрос общественного мнения, проведенного «Левада-центр» показал, что «68% опрошенных хотели бы восстановления СССР и социалистической системы». Эти 68% что – про колбасу ничего не знают? Знают, и думаю, знают больше, нежели те, кто ею нажраться никак не может. Но 68% граждан, с позволения сказать «России», хотят обратно в СССР. Нынешняя жизнь их не удовлетворяет, соответственно, счастья нет, и сказать, что они хорошо живут в Рашке, эти люди не могут. Но зато могут сказать, что они хорошо жили в СССР, раз они хотят туда обратно.

Как же так? А как же 200 сортов колбасы?

А давайте вообще задумаемся, а можно ли, даже теоретически, быть удовлетворённым жизнью от наличия барахла или денег?

Можно??

Можно, но не долго и только при сравнении с кем-то, у кого этого барахла и денег меньше, чем у счастливчика. Вот глядя на «лузера», такое существо с деньгами становится счастливым. Однако посмотрев в другую сторону – на миллиардеров – счастье у такого существа как-то быстро улетучивается.

Да и то - обладание большим количеством денег для себя - это очень сомнительное счастье само по себе, а ведь именно об этом – об обладании большим количеством денег и о возможности не работать – мечтают массы.

Ну вот, положим, свалилась на вас куча денег, ну и что? Ну, сначала будет интересно: поедете на курорты, посмотрите на пальмы, поедите рвотные массы ласточек, попьёте кофе, сваренного из зёрен, выковырянных из говна, – райское наслаждение! Закажете самых красивых проституток, эдаких «рыбок», в конце концов испытаете какой-нибудь «экстрим». Ну и?

Мечты об этом счастье могут существовать только потому, что жаждущий всего вышеперечисленного не знает, что у человека есть свойство – все развлечения, как и блюда, быстро приедаются.

Интересно, что если тот же Генри Форд, который из-за огромных налогов на наследство в США в первой половине прошлого века, для того, чтобы передать своё состояние сыну, вынужден был исхитриться и передать свои заводы в некий общественный фонд, а сына назначить распорядителем этого фонда с огромной зарплатой, то с 2010 года около полутора сотен миллиардеров США дали клятву передать свои деньги после смерти на благотворительность.

А началось всё с американского миллиардера Чарльза Фини (1931 года рождения) – основателя магазинов Duty Free Shopp, на которых он заработал 8 миллиардов долларов. Его жизненная идея: «Умереть богачом – стыдно», - и перед уходом от дел, со словами: «Я счастлив, как никогда, и рад, что успел все это при жизни», - Фини раздал все своё состояние на помощь другим, и к 2020 году все его 8 миллиардов были потрачены без остатка. Фини отложил 2 млн долларов для себя и жены Хельги как бы в пенсионный фонд, чтобы жить как бы на пенсии, и они живут в маленькой съемной квартире в Сан-Франциско, летают эконом-классом, у них нет личного автомобиля. Именно позиция Фини подтолкнула Билла Гейтса и Уоррена Баффетта к «Клятве дарения», согласно которой помянутые богатые люди мира обязуются отдать своё состояния на благотворительность.

Выглядит это красиво, однако передать деньги в распоряжение тупых и дебильных бюрократов всех этих «благотворительных фондов» – это глупый шаг! И умное в этом шаге только то, что лишение своих детей халявных денег вызвано любовью к ним – миллиардеры боятся, что их дети с этими деньгами станут несчастными.

С деньгами? Несчастными?!

Если это непонятно, то поясню – дети перестанут быть личностями, они станут придатком к этим миллиардам. Их отцы были личностями - создателями этих миллиардов, - а дети не будут людьми в полном смысле слова – их удел стать всего лишь придатками к этим деньгам. Дети не получат удовлетворения от СОБСТВЕННОЙ жизни, соответственно, не будут счастливы.

С юности, когда у меня было множество приятелей-евреев, помню еврейскую поговорку – «Большая жопа – тоже счастье!». А что касается России, то тут иметь большие деньги – это такое… Что уж лучше иметь большую жопу.

Сами посудите, как только у вас будут появляться так-сяк большие деньги, вас начнут грабить созданные Думой в начале века и опекаемые Думой – всеми этими зюгано-жириновскими - государственные бандиты России – менты, следователи, прокуроры и судьи и прочие контролёры.

Навязчиво напоминаю, что ещё пять лет назад, в 2015 году дежурный артист, исполнявший роль Президента В. Путина, в своём послании депутатам Думы сообщил: «За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес». То есть, открыто, не стесняясь кукловоды артиста заставили путина похвастаться, что Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета и судьи в 2014 году с целью вымогательства денег у бизнесменов разорили свыше 160 тысяч предприятий экономики России. То есть, «шестёрки» этих преступников с помощью судей возбуждали дела против невиновных бизнесменов, делали обыски, не давали бизнесменам работать, после чего получали от бизнеса взятки и закрывали уголовное дело. А бизнесмены останавливали свои предприятия и бросали работать.

Что-то изменилось после этого? Депутаты приняли меры? Ага! А как же!

В следующем году бизнес-омбудсмен Б. Титов сообщил, что в 2015 году люди Бастрыкина и Чайки завели таких липовых уголовных дел уже не 200, а 230 тысяч, из которых до суда по-прежнему дошло не более 15% дел.

Вы видите, что Дума организовала сдачу народа России для ограбления его с помощью силовых структур государства, и в результате этого грабежа граждане России видят и полицейских полковников, хранящих на квартирах по полмиллиарда долларов наличными, и генералов Следственного комитета, обслуживающих воров в законе прямо в зданиях прокуратур.

Кроме этих тварей, вас будут всеми путями грабить ваши подчинённые и слуги, как вы их не ублажайте деньгами и привилегиями. Оближут вам зад… и обворуют. Дойдёт до того, что вы в свой российский особняк слуг в Таиланде будете нанимать.

Вас будут грабить даже ваши старинные друзья при первом же удобном случае.

И сказать, что вы будете удовлетворены жизнью, - это сказать с большим приближением даже в начале эдакой жизни. А главное, всё это, в конце концов, ради чего? Ради фотографии под пальмами, рвотных масс ласточек и кофе из зёрен, выковырянных из говна? Ах да, ещё и проституток, а как же без них!

Правда, есть люди, которые говорят, что им вообще ничего не надо, вот то, что у них есть – «доширак» и компьютерные игры с порнухой – вот этого им и хватает. Я уже писал о превращении людей в организмы, которые заменяют свою человеческую жизнь биологическим существованием, поэтому не буду повторятся. Просто обращу внимание, что бомжу тоже как бы ничего не надо, и объедки из мусорного бака его вполне удовлетворяют. Но на самом деле у него просто нет человеческих воли и ума для изменения свой жизни. Человеческих! Так и в случае с теми, «кому всего хватает».

Короче – дебилы не в счёт!

Так, что же, чёрт побери, надо, чтобы быть удовлетворённым жизнью?

Вы не поверите, но надо очень немного (или очень много?), причём, и денег для этого не требуется, наоборот, деньги могут и навредить. Для того, чтобы быть удовлетворённым жизнью, НЕОБХОДИМО БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ. Быть нужным людям самому - как человек, как личность. А не как владелец денег. Быть нужным людям своими деньгами – это да, а иметь деньги для себя – читайте выше.

Каким людям необходимо быть необходимым? Да каким угодно, кроме своих сообщников в ограблении общества или издевательстве над обществом! Детям, соседям, вот этому быдлу, которое по недоразумению считается народом. (Только не надо давать им милостыню – халява губит!)

Эта необходимость быть кому-то необходимым просто как человек - даст вам удовлетворение от жизни. Только это.

Разумеется, даст удовлетворение человеку, а не организму, поскольку цель организма в жизни, навязчиво повторю, биологически просуществовать до смерти. Организму сказанное выше и не нужно, и не понятно. Организм удовлетворяет само биологическое существование.