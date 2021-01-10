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Московский листок

Глава Минздрава Забайкальского края заявила, что лечить жителей села "нерентабельно"

Опубликовано 10.01.2021 в разделе комментариев 2

Глава Минздрава Забайкальского края заявила, что лечить жителей села "нерентабельно"

Глава Минздрава Забайкальского края Анна Шангина в ходе встречи с жителями села Харагун заявила о нерентабельности содержания в населенном пункте круглосуточного стационара. Местные пожаловались главе Минздрава, что им неудобно лечиться и ходить в районную больницу. Очереди большие и не всегда можно дождаться, например, приезда скорой помощи. В ответ чиновница сравнила медицину с супермаркетом, которого в селе также нет. "Скажите мне: почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Почему нет? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим", - заявила Анна Шангина. Также чиновница предположила, что круглосуточный стационар селянам нужен, чтобы на халяву поесть и переночевать.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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На ней пахать надо
Вовочка Лилипуткинд написал 10.01.2021 13:06
Нечего ей в кабинете бездельничать-пусть асфальт укладывает.
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(без названия)
Сов ОК написал 10.01.2021 12:55
В годы оные содержание такой чиновницы в ИТЛ, наверно, сочли бы тоже нерентабельным, приговор подлежал бы исполнению в течение 24 часов.
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