Глава Минздрава Забайкальского края заявила, что лечить жителей села "нерентабельно" Глава Минздрава Забайкальского края Анна Шангина в ходе встречи с жителями села Харагун заявила о нерентабельности содержания в населенном пункте круглосуточного стационара. Местные пожаловались главе Минздрава, что им неудобно лечиться и ходить в районную больницу. Очереди большие и не всегда можно дождаться, например, приезда скорой помощи. В ответ чиновница сравнила медицину с супермаркетом, которого в селе также нет. "Скажите мне: почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Почему нет? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим", - заявила Анна Шангина. Также чиновница предположила, что круглосуточный стационар селянам нужен, чтобы на халяву поесть и переночевать.



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