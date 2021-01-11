Восстание декабристов. Что это было? Верно ли считать "декабристами" только членов тайных дворянских обществ? Сколько людей погибло на Сенатской площади 14 декабря 1825 года и кто они? Отвечают активисты Объединенной коммунистической партии (ОКП).



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