Очень полезная получилась история с Трампом и Твиттером для разоблачения ультралибералов и особенно секты шарлатанов – либертарианцев. Они все визжали, что «рыночек сам всё отрегулирует», российские либертарии даже дошли до того, что орали «частных монополий при рынке не бывает!»

Ну вот рыночек и частные монополии и отрегулировали Дедушку и его сторонников из либералов и либертарианцев. Хозяин барин, что хочу – то и ворочу.

Только социалистический курс может отрегулировать монополии, что частные, что государственные. Там, где возможно, дробить их на части. Где это затруднительно (например, железные дороги в России, поисковики – тот же Гугл или Яндекс) – вводить общественные наблюдательные советы. Именно «общественные», а не «государственные», потому что государства тоже сейчас приватизируют во всём мире различные агентуры, клаки и клиентелы.

А также управлять монополиями должны в том числе и трудовые коллективы (профсоюзы), а не только акционеры и нанятые ими менеджеры. С этим у «свободолюбивцев» из того же Гугла, Фейсбука или Эппла всё очень плохо – они «банят» любые попытки трудящихся самоорганизоваться. Про Россию и не говорим – до профсоюзов у нас очень далеко.

А Дедушка Трамп, как образцовый либертарий, пусть теперь идёт в суд – как и предлагает его вероучение.