Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А что-то Путин не спешит быть первым среди привившихся...

Опубликовано 11.01.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
А что-то Путин не спешит быть первым среди привившихся...

Сообщения о том, что Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции COVID-19, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал представитель Кремля в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

***

Ситуация полная идиотизма, впрочем, как обычно, когда дело касается работы президента с общественным мнением.

Для начала - зачем Путину пресс-секретарь?

Нормальным людям пресс-секретарь нужен, чтобы доводить до публики официальную информацию, когда по каким-то причинам не возможности сделать это самому. Допустим, стыдно. А пресс-секретарю пофигу - работа у него такая.

Казалось бы, кому сообщать о состоянии здоровья президента (в том числе и о прививках), как не его пресс-секретарю? Не самому же Путину собирать пресс-конференцию, рассказывать, как его кололи, не было ли больно, демонстрировать дырочку на попе, оставшуюся от укола... 

А Песков как раз мог бы скорчить интеллигентную физиономию и сообщим, мол, президент такого=то числа вакцинирован отечественной вакциной, состояние после прививки у главы государства хорошее, чем и всем желает.

Но нет! Даже эту незатейливую задачу перед Песковым ставить нельзя - сам Путин будет рассказывать.

Или не будет, если решит вообще не прививаться.

И вот тут опять деликатнейший момент: вот я, Баранов Анатолий Юрьевич, частное лицо, и могу прививаться отечественной вакциной, а могу импортной, а еще могу не прививаться вообще по каким-нибудь соображениям - идейным, политическим, религиозным, психиатрическим...

А Путин-то не может? У него степени свободы-то ограничены - он же выделял деньги на прорывные исследования, он добивался приоритета в разработке вакцины - и добился. А зачем? Чтоб сказать: "Ну вы там, быдло, прививайтесь пока, а я погляжу?.."

Главы государств прививаются в числе первых, а Путин? Или он знает про вакцину что-то такое, чего категорически нельзя обнародовать, но и прививаться тоже нельзя?

Тут простор для фантазии преогромный.

А всего-то и делов - выпустить бюллетень о состоянии здоровья президента после вакцинации. Даже Песков не нужен. 

Но по какой-то причине Путин, который снял все сливки с первенства в разработке вакцины, не спешит разыграть такую козырную свою карту - привиться самому, причем, разумеется, "Спутником".

Вот и думай, что там за мысли бродят у них по извилинам...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Прозорливый написал 11.01.2021 00:10
О вакцинации "нашего всего" может сообщить он сам, а может и кто угодно.
Только вот как проверить достоверность такого сообщения?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Куда ведет распятие
Куда ведет распятие
09.01.2021
Восстание декабристов. Что это было?
Восстание декабристов. Что это было?
11.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Государства тоже сейчас приватизируют во всём мире различные агентуры, клаки и клиентелы (0)
А что-то Путин не спешит быть первым среди привившихся... (1)
Восстание декабристов. Что это было? (0)
Глава Минздрава Забайкальского края заявила, что лечить жителей села "нерентабельно" (17)
Как это - жить хорошо? (25)
Не первая ласточка мировой революционной ситуации (23)
Зюганов готов в очередной раз поплакать за народ (11)
В Индонезии разбились 65 человек (2)
Москва у нас, оказывается, столица фигурного катания и конькобежного спорта! (7)
Куда ведет распятие (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: прощание с мифом. Большая игра ХХ века.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Директора школ против родителей: дети якобы не отстают из-за дистанционного образования! 
orphoprosecutor orphoprosecutor: Несезон
Михаил Делягин Михаил Делягин: Какие "хвосты" надо обязательно успеть доделать до конца новогодних каникул -:)
Дарья Митина Дарья Митина: Печалька
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss