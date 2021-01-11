А что-то Путин не спешит быть первым среди привившихся...

Сообщения о том, что Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции COVID-19, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал представитель Кремля в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

***

Ситуация полная идиотизма, впрочем, как обычно, когда дело касается работы президента с общественным мнением.

Для начала - зачем Путину пресс-секретарь?

Нормальным людям пресс-секретарь нужен, чтобы доводить до публики официальную информацию, когда по каким-то причинам не возможности сделать это самому. Допустим, стыдно. А пресс-секретарю пофигу - работа у него такая.

Казалось бы, кому сообщать о состоянии здоровья президента (в том числе и о прививках), как не его пресс-секретарю? Не самому же Путину собирать пресс-конференцию, рассказывать, как его кололи, не было ли больно, демонстрировать дырочку на попе, оставшуюся от укола...

А Песков как раз мог бы скорчить интеллигентную физиономию и сообщим, мол, президент такого=то числа вакцинирован отечественной вакциной, состояние после прививки у главы государства хорошее, чем и всем желает.

Но нет! Даже эту незатейливую задачу перед Песковым ставить нельзя - сам Путин будет рассказывать.

Или не будет, если решит вообще не прививаться.

И вот тут опять деликатнейший момент: вот я, Баранов Анатолий Юрьевич, частное лицо, и могу прививаться отечественной вакциной, а могу импортной, а еще могу не прививаться вообще по каким-нибудь соображениям - идейным, политическим, религиозным, психиатрическим...

А Путин-то не может? У него степени свободы-то ограничены - он же выделял деньги на прорывные исследования, он добивался приоритета в разработке вакцины - и добился. А зачем? Чтоб сказать: "Ну вы там, быдло, прививайтесь пока, а я погляжу?.."

Главы государств прививаются в числе первых, а Путин? Или он знает про вакцину что-то такое, чего категорически нельзя обнародовать, но и прививаться тоже нельзя?

Тут простор для фантазии преогромный.

А всего-то и делов - выпустить бюллетень о состоянии здоровья президента после вакцинации. Даже Песков не нужен.

Но по какой-то причине Путин, который снял все сливки с первенства в разработке вакцины, не спешит разыграть такую козырную свою карту - привиться самому, причем, разумеется, "Спутником".

Вот и думай, что там за мысли бродят у них по извилинам...

А.Б.