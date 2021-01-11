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Московский листок

Шведская модель игнорирования пандемии официально провалилась

Опубликовано 11.01.2021 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
Шведская модель игнорирования пандемии официально провалилась

Король Швеции Карл XVI Густав в традиционном телеобращении накануне Рождества неожиданно заявил: «Думаю, что мы провалились (в борьбе с пандемией). У нас много умерших, и это ужасно. Нам всем придется страдать от этого».

На следующий день, 18 декабря премьер-министр Швеции социал-демократ Стефан Левен объявил о самых жестких ограничениях с начала эпидемии.

Старшие классы в средних школах отправлены на карантин на месяц, те же меры приняты в отношении многих муниципальных служб, ограничен вход в торговые центры и спортзалы, число людей в рамках одной компании в ресторанах и барах не должно превышать 4, а продажа алкогольных напитков там прекращается после 8 вечера. Нарушение грозит закрытием заведения.

Швеция — единственная страна в Европе, не объявлявшая локдаун ни в первую, ни во вторую волну пандемии, сообщает "Форбс".

На сегодня Швеция демонстрирует гораздо более высокую смертность от COVID-19 чем в соседних скандинавских странах. Смертность от вируса на 100 000 населения в Швеции в 4 раза выше, чем в соседней Дании и в 8-10 раз — чем в Финляндии и Норвегии.

Большая часть смертей пришлась на первый месяц после начала эпидемии, как и в других скандинавских странах - другие страны пытались остановить развитие эпидемии при помощи карантинных мер, а шведы ограничились увещеваниями.



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