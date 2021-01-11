На подходе эпоха "киргизбаши"

После подсчета 98% бюллетеней исполнявший обязанности премьер-министра и президента Киргизии Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов на выборах главы государства, следует из данных ЦИК Киргизии. Итоговая явка составила 39,75%.

Дарья Митина комментирует: "Киргизскому феномену, увы, по ходу пришёл конец. Тридцать лет продержался, однако". Киргизия - единственное неавторитарное государство в Центральной Азии.

Деятель «Кыргсоца» Влад Пчелинцев в интервью редакции www.socialismkz.info рассказал о новой эпохе Жапарова: "Переход к президентской республике и принятие новой конституции будет служить исключительно закреплению личной власти Садыра Жапарова, которому очень хочется заполучить в свои руки контроль над всей системой государственного управления.

Жапарову как политику характерны неолиберальные экономические воззрения, правоконсервативные политические взгляды, крайне низкий уровень образования и квалификации, моральная нечистоплотность, коррумпированность и трайбализм. Подобный набор качеств неизбежно приведет либо к выстраиванию эксплуататорского авторитарного режима, аналогичного прочим постсоветским странам, таким как Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и, в какой-то степени, Беларусь, либо сделает из Жапарова послушную марионетку в руках местного олигархата и транснационального капитала. Само собой, оба варианта исключают возможность выхода из кризисного состояния, в котором Кыргызстан пребывает последние несколько десятков лет.

Также переход к президентской республике и принятие новой конституции негативно скажутся на низовом рабочем движении, которое потеряет возможность действовать свободно и открыто, организовывая митинги, стачки, а также объединяясь в низовые политические организации. Уже сейчас жапаровский режим предпринимает первые шаги по ограничению протестной активности, негативно реагируя на редкие проявления недовольства происходящими в стране процессами.

Таким образом, Садыр Жапаров пока что полностью повторяет путь, некогда проделанный Курманбеком Бакиевым, период правления которого закончился значительным падением уровня жизни бедных слоёв населения, масштабными неолиберальными реформами и политическими репрессиями против своих политических оппонентов".