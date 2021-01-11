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Московский листок

Власти Москвы потратят 185 млн рублей на сбор персональных данных горожан

Опубликовано 11.01.2021 в разделе комментариев 7

Власти Москвы потратят 185 млн рублей на сбор персональных данных горожан

Столичные власти намерены потратить 185 млн рублей на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы. Как сообщает "Коммерсант", тендер опубликован 30 декабря 2020 года, начальная цена составляет 185 млн руб. Согласно данным закупки, цель работ - "повышение объема хранимой информации о гражданине".

В техзадании отмечается, что система должна будет собирать не только данные о паспортах, СНИЛС, ИНН, медстраховки, заработной плате, но и о фактических доходах, месте проживания горожан. Кроме того, власти Москвы, хотят добавить в систему информацию о родственниках, питомцах и даже успеваемости детей в школе. Последнее включает в себя информацию не только об оценках, но и данные об участии в олимпиадах и результатах ОГЭ и ЕГЭ.

Система также сможет собирать данные о том, в каких олимпиадах участвовал ребенок пользователя, его оценки из электронного дневника и результаты государственной итоговой аттестации. Помимо этого, в системе создадут модуль, который будет проверять информацию о реальных доходах человека. Ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учетных записей.

В департаменте информационных технологий заявили, что тендер нужен для развития функционала личного кабинета на портале mos.ru и упрощения при получении госуслуг.

"Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки. При подаче заявления система сможет самостоятельно направлять межведомственный запрос для получения таких сведений", - говорится в ответе департамента.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Re:
давить! написал 11.01.2021 14:02
у них кровь белой расы чищее
===
Вот потому Россия их удавит.
Мы ненавидим нациков, беложопых и прочую чухню!
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Re:
чочочочочо!!! написал 11.01.2021 14:00
а ему дают флешку 129 гигобайт-тоеся среднюю для четверти мира..а там помешается 6 библиотек
===
Чо-чо?!!
А ничего так что одна флибуста на 600 гигов тянет?
Это при том что ей до настоящей библиотеки пилить и пилить...
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(без названия)
ур написал 11.01.2021 13:52
дерьмогебнятина когда нервничает сразу тему окраины толкает...мне жаль окраинцев - у них кровь белой расы чищее ,значитца их давят по черному...например всякой люлькой или порошенко или исчо чем ...короче...вроде как мы смткой обладали...теперь хохлы на ентот путь встали...ибо несмотря на полтара метра чернозема- протв тварей ,управляющих миром в кустах не отлежишься...помнится шекельгрубый приехал в сдавшиеся области окраины и видит хохла в сиесте...для грека это нормуль...взбесился бесноватый..тута хохлам восточки,не в красной армии,а в собственном хуторе и закончилась халява...
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(без названия)
ур написал 11.01.2021 13:45
никто не понимает при чем полнофункциональный биочип и кличка кошки?хихихихи......прикиньте - жизнь совка,тоеся мню это ,не мню тут не подходит ,скажем 500 книг за жизнь....а ему дают флешку 129 гигобайт-тоеся среднюю для четверти мира..а там помешается 6 библиотек на его языке всего что написано..вота приходится клички кошек и собак забивать-а так же свои мудровствания по этому поводу...толи дело биос компов...или есть вирус или нет...
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Я - русская, а вы все - уроды!!!!!
Светлана Скотинова написал 11.01.2021 13:42
Завтра будет лучше, чем вчера!
УкраИнец выeбет меня!
Выeбет меня, выeбет меня
УкраИнец завтрашнего дня!
.
Завтра будет лучше, чем вчера!
В жoпу крепко выeбет меня!
Выeбет меня, выeбет меня
УкраИнец завтрашнего дня!
.
УкраИнец крепок как абрек!
Он Бандеры верный человек!
Выeбет меня, выeбет меня
УкраИнец завтрашнего дня!
.
УкраИнец - мощный патриот!
Меня в жoпу жостко отъебЁт!
Выeбет меня, выeбет меня
УкраИнец завтрашнего дня!
.
Завтра будет лучше, чем вчера!
УкраИнец выeбет меня!
Выeбет меня, выeбет меня
УкраИнец завтрашнего дня!
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(без названия)
ур написал 11.01.2021 13:39
кста - я моделировал этот процесс-когда твой карбюратор едет как в тумане-езда в туман сохраняет 25%топлива, за счет низкой скорости и возрастания негокпд.таки вот..в камере сгорания нет 900,а всего 700 цельсы...и ты приращение 40% топлива в баке имеешь тупо не за расщепление ,а за....нууу..нууу...паровой двигатель....тупо добовляешь обьем движки...прикольно да?скажем не полторашка как на адешке а 2.0 как на морковнике.на туже массу...эти твари типа "канадцы" -ну разрешите народу лить 100 грамм воды на сто километров перед карбюратором или инжектой...без суда и юристов..
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(без названия)
ур написал 11.01.2021 13:19
есть такое понятие во вне планетки- полнофункциональный биочип для внутря...таки вот..и фсе..это кому интересно зачем в чип защивать всяку фигню,типа клички кошки или собачки...среди вопросов для восстановления кст так же применяется...и вот!иркутск -сайбер - сча нормуль -16 в цельсе ,а с декаду -30...иии? элементарная технология - металическая трубка подачи в реактор из 50 см трубы и кучи гаек воды и при мерзком пш-пш-пш в три раза меньше расход дров на каллорию тепла,за счет расщепления воды при 900 цельсы на водород и кислород и тут же сгорайсы с плюсом за счет кислород плюс топливо,кпд -260%...луц... и вот ..смотрю ролик-бизнесамен создал установку...на отработке...тоеся масло с кучей всякой фигни от машины ,или немецкого станка.(кста это секрет долгожевучести немцев со времен контрибуций с заводов мессершмитов-пантер-v7(субмарин)..там немерято масла....70 лет и держит сотку...у меня знакомый двигателист на б\ушной советской заводе иркутска 403ГА ранее назывался -тока спортивки крутым безнесмюкам делает,но и мой движок делал по знакомству,он себе в мастерскую свез станки ,которые на завод попали из германии. раз в десять лет надо менять масло..бочками...зато можно работать на уровне авиационных допусков,тоеся спортивки...и вот...ближе к теме..мудрый чел ,имеющий свой микрозаводик , в маленьком обьеме за пять минут разгоняет расщепление луца,потом кислород сует в зоныу большого горения- иии...у него нет расходов на отопление, экологи не могут прицепится при приборных замерах-сгорание идет при 80%кислороде...помнится работал я мастерой по электоинструменту..принесли мне плазменную горелку на воде,чтоб отремонтировал...из розеткишло расщепление .главный недостаток- плазма холодная!.....тоеся нет мощной голубой струи -так себе....и вот...есть много технологий и изобретений ,которые выпинывают из нашей жизни всякое паразитарное , сидящих на традиционном -нефти и газе...а они выпинываться не хотят-а хотят как обычго- рулить холопами....а еся еще тема -эфирный или двигатель на темной энергии по современному ...или другая...официально 6 изобреталей, убитых за то что ездили на воде ,из них тока у одного -резонансная,у остальных катализаторы разрушения связи кислород -водород....а все равно пристрелили...да элементарно..ультразвуком на воду -получаешь туман.. таки кстаи продаются ,стоят копейки...ставишь перед карбюратором или инжектором 40% экономии топлива..изобретатели продали в канаду типа идею.....вы когда нибудь видели перед карбюратором туманодел и заливали воду,чтобы тратить меньше топлива....? вот така яжизнь -когда правят твари!поспать-пожрать-потрахаться!
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