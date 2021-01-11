Власти Москвы потратят 185 млн рублей на сбор персональных данных горожан

Столичные власти намерены потратить 185 млн рублей на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы. Как сообщает "Коммерсант", тендер опубликован 30 декабря 2020 года, начальная цена составляет 185 млн руб. Согласно данным закупки, цель работ - "повышение объема хранимой информации о гражданине".

В техзадании отмечается, что система должна будет собирать не только данные о паспортах, СНИЛС, ИНН, медстраховки, заработной плате, но и о фактических доходах, месте проживания горожан. Кроме того, власти Москвы, хотят добавить в систему информацию о родственниках, питомцах и даже успеваемости детей в школе. Последнее включает в себя информацию не только об оценках, но и данные об участии в олимпиадах и результатах ОГЭ и ЕГЭ.

Система также сможет собирать данные о том, в каких олимпиадах участвовал ребенок пользователя, его оценки из электронного дневника и результаты государственной итоговой аттестации. Помимо этого, в системе создадут модуль, который будет проверять информацию о реальных доходах человека. Ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учетных записей.

В департаменте информационных технологий заявили, что тендер нужен для развития функционала личного кабинета на портале mos.ru и упрощения при получении госуслуг.

"Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки. При подаче заявления система сможет самостоятельно направлять межведомственный запрос для получения таких сведений", - говорится в ответе департамента.