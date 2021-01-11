Ученые предложили лечить коронавирусную инфекцию радиационным излучением

Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус. Об этом рассказал коллектив ученых из УрФУ и Узбекистана. По словам исследователей, использовать радиацию можно не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

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Отличное, революционное решение в борьбе с коронавирусом, а также другими вирусными инфекциями!

Однако независимый исследователь Баранов А.Ю. предлагает другое, еще более революционное решение: использовать не малые, а наоборот, большие дозы радиации.

Исследователь предлагает использовать дозы в 120 зивертов и более, в результате воздействия которых гибнет не только вирус, но и вся среда его обитания, то есть организм. Нет никакой необходимости в дальнейшей дезинфекции, белки денатурируются и становятся совершенно стерильными.

Для массового применения вполне подойдет нейтронная бомба, утилизуемая в рамках сокращения ядерных арсеналов.

Разработку метода можно провести на средства Пенсионного фонда.

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Если же чуть серьезней, то т.н. "слабые дозы" радиации называются так, потому что не вызывают немедленной лучевой болезни. Но безобидны для организма они быть, конечно, не могут - число соматических мутаций возрастает пропорционально превышению над естественным фоном, то есть опасность, скажем, возникновения раковых заболеваний растет пропорционально.

Если бы малые дозы были совсем безобидны, то они бы не вызывали и повреждения РНК вируса.

А так радиация даже полезна - бодрит!

А.Б.