В Думу поступит законопроект для взяточников

Министерство юстиции планирует внести в проект нового КоАП норму, согласно которой за три грубых нарушения ПДД в течение года водителей будут лишать прав. К таким нарушениям относятся выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и превышение скорости на 60 километров в час.

Вообще-то это напоминает "закон Дадина". Вас уже наказали и за первое, и за второе, и за третье. А потом лепят вам еще одно, строго говоря, неизвестно за что.

Скажем, у меня в ушедшем году было как раз 3 таких нарушения. Во-первых, проезд на красный свет - какое оно грубое, если штраф за него всего 500 рублей? И к тому же не на красный, а на желтый, но на этот раз камера сочла необходимым наказать меня именно за проезд на желтый свет. Можно было оспорить, но я не стал - ну что там 500 реблей?

А зря. Следующий проезд на желтый цвет - уже 5 тысяч рублей! Тут я уже взвился, до сих пор оспариваю - ну пишет же "проезд на желтый", но почему-то штрафует, как за красный! Вот худо-бедно уже 2 нарушения.

А третье - выезд на встречную. На Кубани. Утром, на пустой дороге, объезжая фуру, которая тащится со скоростью беременной кобылы, при абсолютной видимости - зачем там вообще прерывистая полоса? Но это ж Кубань. Проехать без штрафа почти нереально. Да, прислали в суд, прав лишать не стали, да и не за что было, строго говоря, но штраф пришлось уплатить.

И вот теперь, если закон примут, останусь без прав года на полтора.

Хотя, конечно, не останусь - просто вырастут размеры взяток инспекторам. Сейчас я не плачу вообще - только официально. Теперь придется давать мзду, чтобы не оказаться в "черном списке". Вот и вся новация. Если законодатель позаботится о взяточниках, так оно и будет...

А.Б.