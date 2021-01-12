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Московский листок

Что-то нет уверенности, что в Москве привьют всех даже до конца года

Опубликовано 12.01.2021 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
Что-то нет уверенности, что в Москве привьют всех даже до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько жителей столицы получили прививку от коронавируса и сколько человек записались на вакцинацию.

- У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек, 70 тысяч записались, — сказал он в эфире Первого канала. 

А сколько времени у нас прививают вообще? Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, то есть ровно полгода назад. Запись на вакцинацию была открыта 4 декабря, то есть больше месяца назад. И за месяц привили 50 тысяч...

В Москве проживает около 12,5 миллионов человек. Если каждый месяц прививать по 50 тысяч, то процесс растянется на 250 месяцев или проще - на 20 лет.

Естественно, темпы вакцинации будут нарастать - уже вчера Собянин объявил о расширении списка вакцинируемых и, что важно, обмолвился, что число прививочных пунктов на сегодня увеличат вдвое. То есть впереди у нас не 20, а всего 10 лет прививок?

Конечно, я утрирую, но чтобы уложиться до конца 2021 года, в Москве надо прививать по 50 тысяч человек в день, а не в месяц. А есть такая реальная возможность?

Да, я забыл - нужно ведь делать две прививки, не одну, так что цифры умножаем на два...

У нас, как я писал и говорил публично, все еще очень неплохо с опытными разработками, с прикладной наукой. И очень плохо с серийным производством - всего, не только вакцин, но и самолетов, трусов и прочего.

Подозреваю, что все это определяется не только неготовностью столичной медицины к массовой вакцинации всей массы горожан, но и элементарным лимитом серийного производства препаратов.

Москве не нужен завод медпрепаратов 

Отсюда пока не очень-то радужный прогноз по поводу итогов вакцинации. Да, 92 процента удачных прививок - это очень недурно. Но если это среди совсем небольшого числа горожан, всего у нескольких процентов - это капля в море.

А что-то Путин не спешит быть первым среди привившихся...

А есть ведь еще и остальная Россия, где народу в 10 раз больше, чем в Москве, а насчет прививок еще и конь не валялся...

А.Б.



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