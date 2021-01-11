Всего-то протер стекло - и четыре трупа

ДТП произошло в понедельник днем на 27-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе). 26-летний водитель самосвала Иван Гавриков рассказал полицейским, почему он протаранил колонну военных автобусов на Новорижском шоссе: перед аварией решил протереть залепленное грязью боковое стекло. Когда он повернул голову, увидел на шоссе автобусы и людей, но среагировать не успел.

Колонна Минобороны остановилась на обочине из-за неисправности первого автобуса. Военнослужащие находились в автобусах.

В аварии погибли четверо солдат-срочников: 20-летний Михаил Петров, 19-летний Алексей Волчок, 20-летний Дмитрий Стрижков и 19-летний Игорь Фураев. Госпитализированы 40 человек, 12 из них находятся в реанимации.