В России ожидается резкое подорожание бензин

Оптовые цены на топливо в России могут резко подскочить в январе вслед за повышением цен на нефть. В начале 2021 года они подскочили почти на 10%, до 56 долларов за баррель.

Как сообщает "Коммерсант", с начала декабря оптовые цены на АИ-95 и АИ-92 уже выросли на 7,7 и 8,4% до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну соответственно. Эксперты объясняют это снижением предложения на внутреннем рынке. На фоне слабого рубля, снижения экспортной пошлины из-за налогового маневра и роста акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательным для нефтяников.

По словам экспертов, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы за последние годы происходило в основном за счет демпфирующего механизма, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи топлива внутри страны.

Однако с начала 2021 года этих компенсаций может оказаться недостаточно, поскольку параметры демпфера корректировались еще в середине 2019 года при совсем других условиях и не отвечают текущей рыночной ситуации. В результате с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, и вместо получения компенсаций нефтяники сами вынуждены платить в бюджет, неся убытки.