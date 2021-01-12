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Московский листок

В Екатеринбурге восемь человек погибли при пожаре в жилом доме

Опубликовано 12.01.2021 в разделе комментариев 0

В Екатеринбурге восемь человек погибли при пожаре в жилом доме

Восемь человек, включая ребенка, погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб, трагедия произошла в ночь на 12 января. По информации ГУ МЧС региона, в доме загорелась квартира на втором этаже, площадь возгорания составила 30 кв. м. Пожар привел к плотному задымлению подъезда, потребовалась эвакуация жильцов. Всего из подъезда вывели 90 человек, для эвакуации более 50 из них потребовались дыхательные маски. Также сообщается о наличии пострадавших, их точное число не называется.

Как сообщает канал Mash, одна из заблокированных в горящем доме женщин начала просить помощи в Twitter после неудачных попыток дозвониться до МЧС. "Помогите, горим! Вызовите пожарных! Верхний этаж, не можем спуститься из-за дыма. Я с ребенком взаперти. Горит квартира снизу, задыхаемся", - писала женщина. В итоге и 38-летняя женщина, и ее семилетняя дочка погибли, задохнувшись дымом.

В свою очередь, в МЧС заявили, что погибшая женщина "повела себя неправильно". "Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter", - заявили в пресс-службе ГУ МЧС.

 



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