Россия не будет закупать вакцину Pfizer в 2021 году

Поставки вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в Россию в текущем году не планируется. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке и в госструктурах. "Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется", - сказал один из собеседников агентства.

Накануне в пресс-службе Pfizer объяснили, что в 2021 году вакцина будет поставлять только по уже заключенным государственным соглашениям. Без таких договоренностей поставка в Россию через частные клиники пока невозможна.

В конце декабря 2020 года в сколковском филиале израильской клиники Hadassah Medical Moscow сообщали, что идут переговоры о поставках в Россию вакцин производства Pfizer и