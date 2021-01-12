Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия не будет закупать вакцину Pfizer в 2021 году

Опубликовано 12.01.2021 в разделе комментариев 1

Россия не будет закупать вакцину Pfizer в 2021 году

Поставки вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в Россию в текущем году не планируется. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке и в госструктурах. "Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется", - сказал один из собеседников агентства.

Накануне в пресс-службе Pfizer объяснили, что в 2021 году вакцина будет поставлять только по уже заключенным государственным соглашениям. Без таких договоренностей поставка в Россию через частные клиники пока невозможна.

В конце декабря 2020 года в сколковском филиале израильской клиники Hadassah Medical Moscow сообщали, что идут переговоры о поставках в Россию вакцин производства Pfizer и



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7749 написал 12.01.2021 15:32
кто в России видел нормальную здоровую еду?
надо довольствоваться спутником В - русские люди большего не достойны?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Куда ведет распятие
Куда ведет распятие
09.01.2021
Восстание декабристов. Что это было?
Восстание декабристов. Что это было?
11.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия не будет закупать вакцину Pfizer в 2021 году (1)
В Екатеринбурге восемь человек погибли при пожаре в жилом доме (0)
В России ожидается резкое подорожание бензин (1)
В Думу поступит законопроект для взяточников (11)
Что-то нет уверенности, что в Москве привьют всех даже до конца года (10)
Всего-то протер стекло - и четыре трупа (3)
Ученые предложили лечить коронавирусную инфекцию радиационным излучением (22)
Власти Москвы потратят 185 млн рублей на сбор персональных данных горожан (32)
На подходе эпоха "киргизбаши" (17)
Шведская модель игнорирования пандемии официально провалилась (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок отморозил жопу, но доволен как слон
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как будет работать новый закон о всероссийской реновации?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Могут ли в России снизить пенсионный возраст?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мировая стабильность - всмятку: Михаил Делягин - о процессах и тенденциях 2021 года
Михаил Делягин Михаил Делягин: Какими будут цены на бензин в РФ в 2021 году
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss