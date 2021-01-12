Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины

Опубликовано 12.01.2021 в разделе комментариев 0

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины

По итогам 2020 года Россия стала одним из главных торговых партнеров Украины, сообщила украинская Государственная таможенная служба. По данным ведомства, за минувший год Россия ввезла на Украину товаров на $ 4,6 млрд, а Украина в Россию — на $2,7 млрд.

"Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главными пунктами экспорта из Украины стали зерно ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), а также жиры и масла животного или растительного происхождения (по $ 5,8 млрд). Больше всего в страну ввозили минеральное топливо, нефть и нефтепродукты ($8 млрд), реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства ($ 6,1 млрд), наземный транспорт ($5,5 млрд).

В целом же, по официальным данным, импорт товаров на Украину в прошлом году сократился на 10,3% — до 54,2 млрд долларов, а экспорт упал на 1,7% — до 49,2 млрд долларов.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Куда ведет распятие
Куда ведет распятие
09.01.2021
Восстание декабристов. Что это было?
Восстание декабристов. Что это было?
11.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины (0)
Россия не будет закупать вакцину Pfizer в 2021 году (1)
В Екатеринбурге восемь человек погибли при пожаре в жилом доме (2)
В России ожидается резкое подорожание бензин (2)
В Думу поступит законопроект для взяточников (12)
Что-то нет уверенности, что в Москве привьют всех даже до конца года (15)
Всего-то протер стекло - и четыре трупа (3)
Ученые предложили лечить коронавирусную инфекцию радиационным излучением (23)
Власти Москвы потратят 185 млн рублей на сбор персональных данных горожан (32)
На подходе эпоха "киргизбаши" (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Услышит ли Центробанк голос российских промышленников?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон об отмене собственности на жилье
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Мы здесь власть: чем опасен прецедент с блокированием Трампа в интернете?
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок отморозил жопу, но доволен как слон
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как будет работать новый закон о всероссийской реновации?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss