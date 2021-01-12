Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины

По итогам 2020 года Россия стала одним из главных торговых партнеров Украины, сообщила украинская Государственная таможенная служба. По данным ведомства, за минувший год Россия ввезла на Украину товаров на $ 4,6 млрд, а Украина в Россию — на $2,7 млрд.

"Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главными пунктами экспорта из Украины стали зерно ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), а также жиры и масла животного или растительного происхождения (по $ 5,8 млрд). Больше всего в страну ввозили минеральное топливо, нефть и нефтепродукты ($8 млрд), реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства ($ 6,1 млрд), наземный транспорт ($5,5 млрд).

В целом же, по официальным данным, импорт товаров на Украину в прошлом году сократился на 10,3% — до 54,2 млрд долларов, а экспорт упал на 1,7% — до 49,2 млрд долларов.