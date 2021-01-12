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Московский листок

ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный

Опубликовано 12.01.2021 в разделе комментариев 2

ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Ходатайство было зарегистрировано в суде 11 января.

В карточке в качестве обоснования отмены условного срока значится "неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК)".

Сам Навальный у себя в Twitter отметил, что его условный срок уже закончился. "Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря", - написал оппозиционер.

Напомним, 27 декабря прошлого года ФСИН опубликовала сообщение, в котором заявила, что Алексей Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции" в связи с чем в отношении него могут быть приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса.

При этом, ведомство сослалось на статью немецких медиков в The Lancet, в которой говорится, что политика выписали из берлинской клиники "Шарите" 20 сентября, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Политику и его адвокатам 28 декабря было направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию не позднее 29 декабря.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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А ссыт крошка Цахес нашего Алексея!
Антон 27 написал 12.01.2021 20:41
Говорят, ничтожество аж ножками сучит при упоминании своего Судии и Политического палача.
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(без названия)
Ghazarian Levon Georgievich написал 12.01.2021 20:01
""...мой условный срок закончился 30 декабря", - написал оппозиционер."
- - - - - - -
Условный закончился, вот и хотят перейти на безусловный. Природа ФСИН не терпит пустоты камер.
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