В Казахстане на манеже всё те же

Нынешние выборы в нижнюю палату парламента в Казахстане не принесли каких-то «сюрпризов». Наоборот, судя по результатам экзитпола в Мажилис проходят всё те же три партии во главе с правящей партией «Нур Отан» («Свет Отечества»), что говорит о незыблемости и непоколебимости существующей системы. В Акорде (администрации президента) в итоге предпочли не играть в «демократию» даже с другими своими же партиями.

Итак, судя по социологическим опросам и экзитполам в Мажилис проходят три партии: «Нур Отан» (71,97-72,0%), «Ак Жол» (10,18-10,2%), Народная Партия Казахстана (9,03-9,54%). Две партии семипроцентный барьер так и не преодолели: «Ауыл» (4,93-5,75%), «Адал» (3,07-3,25%). ЦИК предварительные данные огласит лишь утром 11 января, но они, скорее всего, не будут сильно отличаться от данной картины.

Всего же по официальным данным явка избирателей по Казахстану составила 63,3%, но наиболее низкий процент участия отмечены в двух крупнейших мегаполисах страны – в Алматы – 30,3% и в Нур-Султане (Целинограде) – 45,1%. Это говорит о том, что даже на государственном уровне признано, что жители старой и новой столицы проголосовали ногами, не признав ни одну из пяти участвовавших в гонке партий.

Можно сказать, что особого выбора и не было, так как последняя по-настоящему оппозиционная партия – Коммунистическая партия Казахстана была ликвидирована по суду еще пять лет назад, а формальная оппозиционная – Общенациональная социал-демократическая партия отказалась участвовать в гонке, объявив бойкот. Часть протестного электората также избрала данную тактику, а некоторые принялись играть в «умное голосование», агитируя за партии-сателлиты дабы насолить назарбаевскому «Нур Отану», что в условиях Казахстана попросту невозможно.

Впрочем, доверять официальным цифрам тоже не приходится, так как местные эксперты прекрасно в курсе как составляются и формируются результаты голосования в Казахстане. Они заранее готовятся в Акорде, а затем спускаются в виде разнарядки вниз в областные акиматы, которые уже через бюджетников и членов комиссий должны обеспечить нужные цифры. Затем ЦИК объявляет уже заранее подготовленные данные по республике.





Поэтому выборы в Казахстане нельзя рассматривать в качестве некоего индикатора общественных настроений и доверия или недоверия существующим и тем более господствующей партии. Кампанию попросту провели по плану с тщательно подобранными участниками в лице пяти партий и по консервативному сценарию, не допустив в Мажилис для пущего «плюрализма» новых игроков и даже не поменяв устоявшийся порядок.

Так, как и в прошлые пятый и шестой созывы в Мажилисе следом за «Нур Отаном» идет «Ак Жол» («Светлый путь»), а замыкает троицу такая же провластная Народная партия Казахстана, которая в ноябре убрала из своего названия слово «коммунистическая». Единственное, что им позволили «откусить» несколько процентов от главной партии, прирастив собственные результаты. Это должно показать некоторое усиление спарринг-партнеров на фоне усиливающегося социально-экономического кризиса.

Соответственно, лавры главной «оппозиционной» партии по должности снова достаются праволиберальному «Ак Жолу», который изображает сейчас радикальную национал-популистскую силу, ратующую за запрет коммунистической идеологии, за переименование страны и городов с русскими названиями, за признание «голодомора», за выход страны из ЕАЭС, а также за введение парламентской республики.

Третья партия если формально и считается «левой», но так резко скатилась вправо, отказавшись не только от символики и названия, но и присоединившись к националистической кампании внутри страны. Например, лидер НПК Айкын Конуров в ответ на заявления российских депутатов объявил сбор средств на установку флагштоков в городах вдоль границы с РФ, высотой по 90-100 метров, чтобы жители России видели, чья это территория. А также строительство духовно-культурного центра в приграничной с Россией Северо-Казахстанской области.

По списку же «Нур Отана» прошел еще один ярый русофоб, сторонник протурецкой ориентации и главный идеолог ультраправого казахского национализма – Айдос Сарым.

Поэтому как видим, состав Мажилиса подобрался более чем ура-патриотический и будет активно и дальше проводить политику декоммунизации и дерусификации. Тем более, что на рассмотрении лежит законопроект о признании «голодомора», выдвинутый партией «Ак Жол» и списанный с украинского аналога, по которому предусматривается уголовное наказание за отрицание геноцида казахов, а СССР объявляется «империей зла».

Примечательно, но в нынешний состав не пропустили партию «Адал» («Справедливый») среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева, который сейчас начал активно показывать свои политические амбиции, а по партийной квоте «Нур Отана» наоборот прошла его главная противница – Дарига Назарбаева. Это добавляет интриги, так как она наверняка займет пост спикера или вице-спикера и будет усиливать свои позиции на политической арене.

Подобный расклад ясно дает понять всем, что главный арбитр в лице Нурсултана Назарбаева решил не менять сложившуюся систему, чтобы не предоставить даже призрачной возможности приближенным олигархам внести трещину в правящую элиту своей подковёрной борьбой. Не исключено, что новый состав Мажилиса должен будет провести новые конституционные реформы в деле перераспределения властных полномочий от президента к парламенту. Поэтому всё должно быть под жестким контролем.

Несмотря на такую показную идиллию, протестные настроения в Казахстане растут из-за падения жизненного уровня в результате кризиса сырьевой модели экономики и пандемии. Для того, чтобы их перехватить и канализировать создается и уличная националистическая и либеральная «оппозиция» в лице Демократической партии и молодежного движения «Оян, Казахстан» («Проснись Казахстан»), которые протестовали в Алматы в день голосования.

Интересно, что власти постоянно разрешают проводить им несанкционированные акции, не задерживают и не арестовывают превентивно, как это произошло и в этот раз. Их просто оцепили и держали, показывая, что именно эти противники интеграции и молодые национал-либералы и есть истинные «оппозиционеры». Такая вот вырисовывается общая политическая картина по результатам искусственных выборов с искусственными партиями и искусственными протестами.