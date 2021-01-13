Сплотились для отпора

Народ пережил с огромными потерями 2020 год, лучше бы его не было, но природа этого не допускает. Живём уже в 2021 году, но пока на отдыхе. С понедельника начинаются трудовые будни, которые не сулят ничего хорошего. Редакция газеты "Правда" выпустила праздничный номер, такой же бестолковый как и все предыдущие. Геннадий Андреевич поздравляет с наступившем годом неизвестно кого. Напоминает о том, что в эти дни есть люди которые работают, например, медицинские работники - главные герои года. А сколько умерло от того, что больные не смогли попасть в нужное время и к нужному врачу, те кто не дождался скорой. Здесь виноваты не действующие медики, а чиновники власти и прежде всего президент, Мишустин, Голикова, которая провела оптимизацию, а президент позволил провести разрушение медицины и повысил её в должности. Читатель, вам не кажется что над народом власть просто издевается, а Зюганов не замечает и живёт в погрязшем словоблудии.

Г.Зюганов кроме поздравления пишет статью "Работать вместе гораздо интереснее". Оказывается газета получает в эти дни много поздравлений. Со свой стороны мы (Зюганов) очень признательны читателям, распространителям газеты, организаторам подписки, всем, кто направляет в фонд "Правды" свою трудовую копейку, за ту всеобъемлющую поддержку, которую мы ощущаем в повседневной деятельности. Всё это болтовня. Сколько коммунистов в партии Зюганова? Несколько лет назад промелькнула цифра 163 тысячи, а тираж Правды 100300 экземпляров. Зюганов говорил, что каждый коммунист должен выписывать газету. Здесь может быть два мнения. Коммунистов действующих нет и 100 тысяч. Настоящие коммунисты просто не выписывают "Правду" так как читать нечего. Тексту много, но он не отражает жизнь страны, а главное народа и самого руководства этой партии. На 100300 экземпляров газеты работают распространители. Так кто и сколько газет уходят на подписку? Авторитет газеты, как и самого "лидера", приближается к нулю, а Зюганову хоть бы хны.

В поздравлении характеризует мировой капитализм, который в период оптимизированной медицины буксовал. Мне плевать на мировой капитализм, а наш при вашем молчаливым согласии сделал народ нищим, а вы получаете миллионы именно за счёт нищего народа. Напоминаете о социалистическом Вьетнаме и Китае. А кто сделал Россию капиталистической? Что же вы боитесь написать правду? Вы сделали Россию такой и это вам ещё откликнется. Излагать кое что Зюганов может. Например, пишет: "Власть продолжала тащить локомотив государства по ржавым рельсам". Как раз рельсы не ржавые, это вы едете по ржавым рельсам. Мимо нашего посёлка проходит железная дорога. День и ночь идут товарники, иногда электричка или пассажирский. Бригада железнодорожных рабочих ежедневно работает на путях. Вот только отдача от железнодорожного пути идёт в определённые карманы. Посмотрите, Геннадий Андреевич, в каких условиях живёт бывший министр? Да и нынешней не бедствует. Стране всё острее нужен выход из тупика капитализма, в который Россию вогнали вы - коммунисты. Нужно возрождать народовластие и справедливость, переходить на социалистический путь развития. И далее агитирует народ, чтобы он голосовал за коммунистов. Мы будем голосовать за коммунистов если Зюганов в ближайшие месяцы покинет пост председателя партии. Только вы и никто другой не проваливает выборы. Уйдите и дайте народу выбрать депутатов. Систему выборов не меняют. Если вы останетесь то снова будете продавать мандаты кандидатам за очень большие деньги, а эти средства прошедший депутат должен отбить. Вот к чему вы и привели свою партию и фракцию в думе. Все знают, но молчат. Думаю только потому что ему можно, а мне?

Перебирая газеты за прошедший год для растопки бани наткнулся на газету "Правда" № 124 за ноябрь. 6 - го ноября Г.Зюганов собрал журналистов по случаю празднования Великого Октября. Как пишет корреспондент Зюганова поздравили П.Грудинин, И.Филатова и А.Ющенко. Кроме коммунистов очевидно никто не пришёл на это сборище и примкнувший к Зюганову П.Грудинин. Читатель спросит себя, а может соседа, почему автор второй раз вспоминает это мероприятие? Да только потому, что народ власть загнала в нищету. В нищете и страна. И вот на этом фоне Г.Зюганов говорит: "Вскоре нам предстоит отметить ещё три праздника - это 140 лет со дня рождения И.Сталина, 150 лет В.Ленина и 75 - летие нашей Великой Победы. Под её красным флагом, под алым знаменем Октября по всей стране мы проведём манифестации". И где эти манифестации? Значит для Зюганова главное провести праздники за тех людей, которые создали великое государство, а коммунисты их предали и вспоминают только тогда, когда есть причина раскупорить шампанское. И победили не вы а истинные Ленинцы, которые к великому сожалению ушли в мир иной. Теперь вы можете приписывать себе и вашим коммунистам - буржуям всё что захотите.

Значит сплотились для отпора. И в чём он выразился? Президент в новогоднем поздравлении говорит: "Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надёжный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьёй. Президент очевидно имел ввиду, что в семье не без уродов? Вот только кого он подразумевал под уродами? Президент говорит, что мы все вместе, Зюганов в одной статье призывает объединиться, в другой, что мы уже сплотились. Когда же кончится словоблудие на уровне президента и Госдумы. Кругом сплошная болтовня. Ещё одна фраза президента в поздравлении: "Так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчёты армии и флота". Действительно неустанно. В Хабаровском крае сгорел заповедник на площади 10 гектаров. Ущерб огромен, погибли животные, а МЧС прибыло через 7 часов, чтобы зафиксировать результаты пожара. Вот поэтому президент главному начальнику МЧС присвоил звание генерала. Толи ещё будет?

А прессинг народа продолжается с новым напором власти. Точно скоро дышать будет нечем, не потому что природа не дадаст кислорода, а власть давит народ налогами, ценами и "демократией".

Усиливает контроль за наличными, переводами и вкладами. Какой же выход? Получил приличную сумму и под матрас. Расходуй не более 100 тысяч за один раз. Не думаю, что власть от такого надзора получит выгоду. Народ будет выводить из оборота наличность.

Будет контролировать операции со счетами мобильных телефонов, а также переводы по почте более 100 тысяч рублей. А как будет осуществляться контроль за хождение денег со стороны олигархов, чиновников и просто воров? Тысячи семей упомянутых выше живут во многих странах мира, папы возможно ежемесячно высылают им денежки в валюте. Выходит, что сто тысяч долларов не попадёт под контроль или как? Дурдом нарастает и всё против нищего народа.