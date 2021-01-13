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Московский листок

Россия финансирует украинскую агрессию против себя

Опубликовано 13.01.2021 в разделе комментариев 1

украина война крым киев
Россия финансирует украинскую агрессию против себя

Россия оказалась в тройке главных торговых партнеров Украины по итогам прошлого года, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Больше всего импортировали товары на Украину Китай (на 8,3 миллиарда долларов), Германия (5,1 миллиарда) и Россия (4,6 миллиарда). Китай также лидирует по экспорту из страны, далее идут Польша и Россия. Основу экспорта Украины составили зерновые, черные металлы, жиры и масла. В страну в основном завозили минеральное топливо, нефть, машины, оборудование. В 2020 году импорт товаров на Украину упал на 10,3 процента, а экспорт — на 1,7 процента.

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины

***

Представим себе на одну минуту такую информацию: идет 1941-й год, немцы подходят к Москве, а Госстат выдает информацию, что одним из главных торговых партнеров нацистской Германии является СССР!

Нет, украинские войска пока не подходят к Москве, но обязательно рано или поздно такая проблема возникнет. Азербайджан ждал 30 лет, пока достаточно усилится, а Армения ослабнет, и дождался своего часа. Прибалтийские националисты полвека ждали в эмиграции возможности оторвать республики от СССР. И напомню - Украина практически официально ведет против России необъявленную войну. Они об этом открыто говорят, они это втолковывают солдатам и офицерам.

А мы продаем им стратегические товары - минеральное топливо, нефть, машины, оборудование! Завтра этим топливом они будут заправлять танки, а оборудование использовать для производства вооружений. И деньги от продажи ненужного нам зерна тоже потратят на армию и оборонную промышленность.

Может, они нам воду дали в Крым в обмен на нашу нефть? А хрен там! Вода для Крыма - это у них все равно, что национальная измена.

Да, всем известно, что нет такого преступления, на которое пошел бы капииталист за 300 процентов прибыли. В СССР капиталистов не было, так что и торговать с врагом было некому. А вот США всю войну через третьи страны поставляли товары для нацистов. Разумеется, не Рузвельт поставлял, а частные предприниматели, в том числе дедушка бывшего президента Буша. Забавно? Сын каждый день рисковал жизнью в качестве пилота на авианосце, а папаша пополнял семейный бюджет, торгуя с фашистами.

Ну, теперь и у нас буржуазии навалом, причем в основном крупной. Торгуют.

Причем их украинские партнеры не стесняются давить на Крым, лишая людей самого необходимого - воды, света, транспорта. А кого стесняться?

Вон британское правительство практически официально финансирует проекты по "реинтеграции" Крыма. То есть открыто финансирует преступную деятельность на территории РФ по нарушению территориальной целостности страны. Интересно, как бы завопили во всем "свободном мире", если бы РФ начала финансировать отделение Шотландии? Или реинтеграцию Соединенных штатов в Великобританию?

Вот и украинцы не стесняются. Нас, что ли, стесняться? Там мы сами свое исподнее обосранное на весь свет выставляем - нюхайте!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Голос из ада написал 13.01.2021 02:40
У Капитала нет Отечества! Пора зарубить кое-кому на носу эту непреложную истину.
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