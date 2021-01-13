Один «левый» деятель накинулся на автора этих строк с обвинениями в предательстве. Мол, как можно-с очернять Советский Союз утверждениями об отсутствии социализма. Ничего святого, понимаешь. И даже если недостатки были, нечего расхолаживать молодежь ниспровержением идеалов.

А по автору, наоборот. Российская социалистическая молодежь не истеричка. Если голова имеется на плечах, она сама разберется, где истина, а где ложь. Да, трудно поначалу; но, когда реальное положение вещей уяснено самостоятельно, инфантилизм проходит быстро. Это к тому, что правда глаза колет, но рубль бережет по меткому замечанию одного рабочего, и о чем ниже.

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Вот с рубля и стоит начинать, чтобы сразу по существу дела. Если рубль крепок достаточно долго, то он превращается в мировую резервную валюту. И то верно. Абсолютно всем, и даже иностранцам, охота сохранить сбережения на старость, а также передать детям и внукам. Более того, если такой рубль распространяется, то и мировой печатный станок появляется в стране. А уж с таким преимуществом сплошная нирвана подобно рогу изобилия. Это настолько общеизвестно, что идем далее.

А вот крепость рубля обеспечивается инвестициями и инновациями. Кстати, многие нынешние экономисты не видят за деревьями лес, расхваливая высокие путинские резервы (или дурочку валяют). Но резервы существуют только за счет намеренной девальвации рубля. А если держать рубль – фьють – и кубышка испарится в мгновение ока. И не мудрено, коль экономика не растет по отсутствию технологического экспорта, а капиталы вывозятся в офшоры.

А вот социалистическая экономика будет расти именно на основе крепкого рубля. К примеру, советская демократия будет покупать хорошую продукцию при госзакупках, а инновационную тем более. Подобные производства будут расти, да с нормативами общенародной собственности, уравнивающими стартовые условия; рост базовых производств вызовет рост подрядчиков и поставщиков; разнообразные и качественные комплектующие позволят создавать еще более инновационную продукцию; и по спирали вверх вплоть до лидерства в международной конкуренции с соответствующим рублем.

Так в чем проблема, спросит иной читатель. Берись и делай. Ан нет! Ленин сказал гениально, что политика – концентрированная экономика. То есть, та же единоросовская и поголовная коррупция извратила сферу госзакупок донельзя. Всякая дрянь покупается за большие деньги, но с откатами для своих. А уж о разбухшем монополизме и отсутствии многих поставщиков по обескровлению среднего и мелкого предпринимательства и речи нет. Какие уж тут инновации. Поэтому проблема, разумеется, в политике. Советскую демократию надо создавать чем скорее, тем лучше.

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А раз так, то ли идиоты, то ли провокаторы не понимают гигантскую политическую важность тезиса об отсутствии социализма в Советском Союзе, с чего и начался разговор.

И не мудрено. Если социализм присутствовал и накрылся медным тазом в связи с крахом Союза, ЗАЧЕМ НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ, спросит всякий логически мыслящий человек?!.. Идите лесом. Тогда, наоборот, надо приспосабливаться к капитализму. И красная дорожка под ноги Чубайсу с Путиным стелется собственными руками. Но если социализм отсутствовал, тогда оный и должен быть построен ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! А капитализм с его бедами - к чертям собачим. Неужели трудно понять такую принципиальную разницу?!.. Риторический вопрос.

Логическое мышление у некоторых «левых деятелей», - и в отличие от подавляющего числа трудящихся, - потерялось в лабиринте заумствований о троцкистах и иже с ними. А уж миф о всемогущем предательстве вообще хит сезона. Под каждой советской кроватью было по паре предателей. Но тогда привлечение масс на свою сторону фактически невозможно. Кто ж поверит в такую чепуху.

К примеру, «левый» активист агитирует профессионального рабочего на вступление в свою партию. А у того с логикой все нормально, потому что он должен в соответствии с ней соединить электрическую цепь или сделать деталь по чертежу. Не сможет и допустит аварию, его уволят к чертовой матери, а то и посадят; и кормить семью будет нечем. И вот активист начинает втюхивать такому рабочему лабуду, что все было идеально при Сталине и Берии, а Хрущев с Брежневым испортили благодать. Но рабочий не поймет такие выкрутасы ни на йоту, потому что закономерность во всем окружающем мире диаметрально обратная. Говоря образно, но коротко и верно, у хорошего отца хороший сын. У хорошего учителя хороший ученик. У хорошего мастера хороший подмастерье. Ан нет, видите ли, после гениального Сталина бац-бац у Хрущева с компанией, и в дамки. Бац-бац, и капитализм по щучьему велению и моему хотению.

Но того же Хрущева поддержал пленум ЦК во время драки с молотовским президиумом. ЦК был выбран на партийном съезде, и ПРИ СТАЛИНЕ. Съезд был выбран из кандидатур партийных отчетно-выборных конференций по всей стране. А сама партия была из представителей трудящихся в гигантском большинстве. Ан нет! Похрен. Хочецца. То бишь, вся партия, все отчетно-выборные конференции, все съезды и пленумы были сплошь из предателей. Получается, весь народ стал предателем. А в рыло?!..

Ах, да, Хрущев был таким гениальным предателем, что мог без мыла в одно место влезть. Но лучше сразу засунуть свой партбилет туда же, и нечего притворяться. Тогда, выходит, не массы творцы истории – а личности. Тогда не классовая борьба определяет линию общества, а субъективные хотелки «выдающихся политиков». Но все это панический бред обезумевших людей в самом лучшем случае, а про худшее наподобие буржуазной провокации и говорить не хочется.

Еще раз, ни то что всякий предатель, а всякая личность – представитель класса. Но тогда надо определиться с крестиком и штанами. Или сам Сталин вкупе с Берией сохранил (и даже создал) буржуазный класс настолько, что из него появились многочисленные предатели сразу после его смерти – или буржуазный класс был все же подорван, но тогда и многочисленных предателей не может быть в природе. Или туда, или сюда. Вот и выходит, что автор даже больший сталинист, чем все плакальщики по предателям, вместе взятые. Он выбирает второе, а поэтому и Сталин работал, не покладая рук. Ну а, кто выбирает первое… тот Сталина и позорит.

Итого в этой части. Профессиональный рабочий с нормальной логикой не поверит в маразм с хорошим Сталиным и плохим Хрущевым ни на секунду. Так не бывает в окружающем мире. К примеру, не может существовать и победивший трудовой базис - и победившая буржуазная надстройка в виде поголовного предательского руководства. Такие случаи называются шизофренией. А вот если оставаться на твердой почве ментального здоровья, только одно из двух. Или весь народ был согласен с буржуазной политикой Хрущева-Брежнева – или сама политика не была буржуазной. Надо что-то выбирать. И разумеется, было второе.

Но возвращаемся к нашим баранам. Никакие предатели не отменяют дилемму, что, если социализм был и рухнул – он и не нужен, не справившись с делом. А если социализм все же отсутствовал в принципе, – а так и было, потому что «военный коммунизм» протянулся от Гражданской войны вплоть до перестройки, лишь мутируя в деталях, - тогда путинский режим и должен быть свергнут назревшим социализмом. Или туда, или сюда. И автор выбирает второе. Ну и, кто тогда настоящий сторонник левых сил?!.. Вот именно!

А раз так, то ли идиоты, то ли провокаторы не понимают гигантскую политическую важность тезиса об отсутствии социализма в Советском Союзе. Потому что только в случае такого тезиса профессиональные рабочие и трудовые интеллигенты повалят валом в левые партии. Коль социализма не было – его и надо создать для решения всех нынешних проблем. Тогда и никакой путаницы, и никаких сомнений.

Разве что кишка тонка признать такую объективную реальность, и потерять кучку ностальгирующих реакционеров, смотрящих «левого деятеля» по ютубу. Да уж, какой ущерб для мирового социалистического движения.

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Социализм предполагает советское производственное самоуправление (фабзавкомы и СТК) наряду с советским территориальным ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕПРЕМЕННО! И даже предполагает полное территориальное самоуправление в виде служебных окладов председателей ТОС. Имеется таковое – социализм в наличии. Не имеется – отсутствует. В прошлом Советском Союзе этого не было – и социализм отсутствовал. В новом будет – и социализм будет присутствовать. Уж как писать яснее и четче, трудно вообразить.

И тогда, разумеется, большинство неосвобожденных депутатов (без нынешнего бандитского «разделения властей»), да пользуясь мощностями предприятий и организаций, может собраться почти моментально на внеочередной съезд в случае чего, и переизбрать президиумы на штате и все правительства хоть оптом, хоть в розницу. А в большинстве случаев и одной угрозы или запроса депутатов вкупе с давлением фабзавкомов и ТОС будет достаточно для наведения порядка. Соответственно, и справедливые госзакупки, и плановые нормативы с балансами понудят к инновационному развитию; а попытки ведомственного и местнического волюнтаризма и монополизма будут уничтожаться на корню. Отсюда рубль будет крепчать; крепкий рубль вызовет хороший спрос; последний, в свою очередь, опять будет почвой для инноваций и разнообразных поставщиков; и по спирали вверх вплоть до признанного всем миром печатного станка.

Еще раз для полной ясности, никакого социализма в прошлом Советском Союзе не было. Не в смысле «развитой-недоразвитой», «грязный или чистый», а вообще никакого. От слова «совсем»! А была этакая гигантская уравнительная община фактически по Оуэну или Фурье вследствие перманентной валовой экономики, и которая начала разлагаться абсолютно закономерно к концу семидесятых-началу восьмидесятых годов прошлого века. И современный государственно-монополистический капитализм, – заметьте, все же не старый с двенадцатичасовым рабочим днем и нищенской стоимостью рабочей силы (такой капитализм никогда бы и не победил), – но именно современный ГМК оказался прогрессивнее на короткое историческое время по сравнению с «военным коммунизмом». Поэтому и победил. Но всякий капитализм развивает производительные силы и готовит почву для социализма, что марксистская классика; и что происходит прямо на наших глазах. Капитализм выдыхается буквально здесь и сейчас - а социализм прет из всех щелей, и даже на родине махрового капитализма в США. Да, зачастую в первых и зачаточных формах, но лиха беда начало.

И в том-то и дело, что автор даже и не переживает по поводу отсутствия социализма в Союзе. Наоборот, он ГОРДИТСЯ советским прошлым. Надо было выживать в жестоком противостоянии с тем же чудовищным фашизмом, и мутации первично-уравнительного «военного коммунизма» были необходимы в свое время. Проблема абсолютно в другом! А врать-то зачем о «развитом социализме», и таким образом пудрить мозги уже нынешним поколениям?!.. Врать-то зачем до сих пор; и якобы, выходит, социализм оказался менее эффективным по сравнению с капитализмом в глазах той же молодежи?!.. Абсолютно непонятно. Маразм игры в поддавки. Подобные пудрилы могут еще чубайсовские штиблеты отполировать собственным партбилетом, чтобы уж совсем признаться в такой провокации.

Социализм, если он настоящий и со стимулом по труду вкупе с общественными фондами потребления, не может проиграть капитализму со стимулом стоимости рабочей силы ни при каких условиях. Он может лишь задержаться с победой – но уступить не может в принципе. И кто тогда настоящий сторонник левых сил – автор или оппоненты – видно за километр. И вот почему нужна правда о прошлом Советском Союзе. Не поставив диагноз, невозможно эффективно лечить. Да, правда для кого-то будет горькой в силу ностальгических рефлексов – но рубль сбережет.

***

Да на КПРФ и зюгановщину уже надо плюнуть и растереть. Вечные импотенты, а то и продажные шкуры. Поэтому надо создавать свой штаб протестных действий от подготовки к выборам до поддержки забастовщиков. Такие штабы и будут зачатками Советов и социалистической революции. Но для этого, в первую очередь, нужна скоординированная работа левых медийных ресурсов. Организованность в агитации и пропаганде удесятеряет идеологическое, а отсюда и практическое влияние (как сейчас помнится, что идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой).

А во вторую очередь, нужна идеология, отражающая положение вещей прямо и без прикрас. Только тогда народ начнет и доверять, и присоединяться, и поддерживать. А вот здесь-то и проблема. Народу абсолютно наср.ть, был да сплыл социализм при Сталине, Хрущеве или Брежневе. Раз был и сплыл – нахрен он нужен. А коль отсутствовал в принципе по причине уравниловки – что ж, тогда, наоборот, его надо построить.

И как не понять эту политическую аксиому – уму не приложимо. Разве что намеренно служить олигархам. С чем и «поздравляем».