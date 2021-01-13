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Московский листок

Только контроль за строительством трассы Москва - Казань обойдется почти в 3 миллиарда рублей

Опубликовано 13.01.2021 в разделе комментариев 0

Только контроль за строительством трассы Москва - Казань обойдется почти в 3 миллиарда рублей

За строительством федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань будет вестись контроль, который обойдется почти в 3 миллиарда рублей, сообщает "Доринфо".

По данным издания, общая максимальная стоимость проектирования и строительства платной автомобильной трассы составит 507,5 миллиарда рублей. На контроль за строительством девяти участков автобана будет потрачено еще около 2,7 миллиарда рублей.

В частности, начальная стоимость выполнения контроля по первому этапу на участке с 0-го километра по 80-й километр по территории Московской области, Петушинского и Собинского районов Владимирской области составляет 273,4 миллиона рублей.

На проведение контроля строительства второго участка трассы с 80-го по 116-й км во Владимирской области предусмотрели 108,2 млн рублей. На осуществления контроля в рамках третьего этапа на участке с 116-го по 224-й км дороги во Владимирской области готовы направить 303,6 млн рублей. Начальная цена по проведению аналогичных работ на четвертом этапе с 224-го по 347-й км в Владимирской и Нижегородской областях составляет 352,3 млн рублей. В ходе пятого этапа на участке трассы с 347-го по 454-й км в Нижегородской области на осуществление строительного контроля предусмотрели 306,5 млн рублей. Начальная стоимость таких работ на шестом этапе с 454-го по 586-й км в Нижегородской области и Чувашской Республике составляет 370 млн рублей, на седьмом этапе с 586-го по 663-й км в Чувашии и Республике Татарстан - 223 млн рублей, на восьмом этапе с 663-го по 729-й км с мостом через Волгу в Татарстане - 627,3 млн рублей.

Итоги всех конкурсов подведут 15 февраля.

Напомним, строить трассу М-12 «Москва - Казань» планируют начать в июле этого года. Общая протяженность магистрали составит 794 км. Дорога станет частью международного коридора «Европа - Западный Китай». Строительство трассы планируют завершить в 2024 году. Стоимость проезда по ней составит 1,6 тыс. руб., или 2,5 руб. за км. Предполагается, что путь из Москвы в Казань по новой трассе займет 6,5 часов вместо нынешних десяти.

 



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