Минюст потребовал доступ к банковской тайне россиян

Министерство юстиции подготовило поправки в закон "О банках и банковской деятельности", позволяющие ведомству получить доступ к банковской тайне россиян, пишет газета "Известия".

Законопроект предполагает включение Минюста в перечень организаций, которые имеют право доступа к банковской тайне.

В ведомстве объяснили это необходимостью более тщательного государственного контроля за деятельностью некоммерческих организаций.

"Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", - заявили в министерстве.

Инициативу уже поддержали в думском комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций, где считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования таких организаций и поможет исключить «отмывочные» схемы. Однако эксперты и представители некоторых фракций полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек. Ожидается, что документ поступит в правительство в июне, а в сентябре его внесут в Госдуму.

Во фракциях отнеслись к инициативе Минюста по-разному. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что размывать понятие банковской тайны нецелесообразно.

"Нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам нашей страны. Банковская тайна — это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется. Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд. Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста", - заявил он.