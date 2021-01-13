Москва - кандидат на премию Дарвина

Навигационная компания TomTom опубликовала исследо­вание трафика за 2020 год. С точки зрения влияния корона­вирусных ограни­чений изучены нюансы дорожного движения в 416 городах 57 стран мира. Регионом с самыми загруженными дорогами названа Москва и Московская область.

Исследователи пришли к выводу, что, несмотря на все ограни­чения, имевшие место в 2020 году, в Москве уровень трафика составил 54% — то есть средне­стати­стическая поездка занимает на 54% больше времени, чем тот же маршрут при полном отсут­ствии пробок. Второе, третье и четвёртое места заняли Мумбаи, Богота и Манила с одинаковым резуль­татом в 53%, замкнул пятёрку Стамбул с показателем в 51%. В десятку лидеров по уровню трафика вошёл ещё один россий­ский город — Новосибирск. Его 45-процентные пробки обеспечили ему 9-е место — сразу перед Бангкоком.

В целом исследователи отмечают, что ограни­чения на перемещение, связанные с пандемией, снизили уровень загружен­ности дорог в Москве всего на 5%.

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С одной стороны, ограничения именно на автомоброльный транспорт как самый безопасный в период пандемии, выглядят идиотизмом. Самый опасным с эпидемиологической точки зрения является метро, но его не закрывали в Москве ни на день, а вот самый безопасный автомобильный - ограничивали весной очень сильно.

То есть мы наблюдаем очевидный идиотизм московских властей - и самое главное, несмотря на бессмысленные и даже вредные ограничения, все равно Москва на первом месте в мире по пробкам.

Эффективность московской системы управления вызывает настоящее восхищение! По эпидемическим показателям Москва стабильно на первом месте в России и одном из первых в мире, но и по пробкам - тоже чемпион!

Мне кажется, Москва, по крайней мере все москвичи, обладающие избирательными правами, вполне могут претендовать на премию Дарвина в этом году!

Смотрите, в столице от коронавирусной инфекции умерло более 12 тысяч человек, эффективность работы противоэпидемического штаба во главе с Раковой, мягко скажем, невысокая, если не сказать отрицательная. А москвичи продолжают исправно голосовать за мэра Собянина и депутатов от партии власти.

Впрочем, если подумать, то и вся Россия может претендовать на эту престижную премию...

А.Б.