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Московский листок

Навальный возвращается в Россию

Опубликовано 13.01.2021 в разделе комментариев 1

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный намерен вернуться в Россию в воскресенье, 17 января, рейсом авиакомпании "Победа". Об этом он написал в своем твиттере.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты", - сообщил он.

Накануне стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Кроме того, СК возбудил против политика новое уголовное дело - о мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, Навальный, являясь фактическим руководителем ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", собрал с физических лиц в виде пожертвований более 588 млн руб. Из этой суммы более 356 млн руб. оппозиционер потратил на личные цели.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Бисквит написал 13.01.2021 13:07
Видать, основательно задолбал немцев, раз те готовы отпустить его в "застенки ФСБ".
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