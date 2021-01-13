Навальный вернется с "Победой", а вот кто встретит радостно у входа?

Вопрос как не пустить Навального обратно в Россию, видимо, стоит перед властями страны очень остро. Вот, последним подключилась ФСИН - говорят, режим нарушал, уехал в Германию из-под гласного надзора полиции, вместо того, чтобы патриотически отдать концы в Омске, и не возвращается.

ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный

Ответ Навального прозвучал в Твиттере, как сейчас принято:

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке.

17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы".

Встречайте".

Теперь призыв "встречайте" звучит несколько двусмысленно.

За решение суда я как-то спокоен - с 12-го по 17-е решение принять успеют. Даже не сомневаюсь, что однозначное. За пять-то дней!

Помнится, о расторопности российских судов (в данном случае Хамсуда) рассказал как-то бывший политзаключенный Петр Милосердов: когда оставалось буквально полчаса до полуночи, после чего истекал процессуальный срок содержания под стражей, и арестованного надо было выпускать, а сам арестованный лежал в подвале здания суда на носилках, в силу прекрасного обращения с арестованными в России, судья при мантии сам спустился в подвал и за несколько минут до полуночи принял правильное решение - Милосердов остался под стражей, и потом отсидел свое от звонка до звонка.

Для Навального, полагаю, расстараются не меньше, чем для Милосердова - Петр все же о президентских амбициях не заявлял, выше депутата муниципального совета не избирался.

О правильности решения Навального вернуться в Россию скажу честно - не знаю. Решение это, конечно, мужественное. Однако наша печальная история учит, что мужественно и благородно - не всегда правильно. И наоборот.

К примеру, некто Ходорковский, тоже претендовавший на национальное лидерство гражданин, отказался уезжать из страны, хотя возможность такая ему была демонстративно предоставлена. Но он ей не воспользовался, полагая, видимо, что долго его заключение не протянется, и через короткое время "оковы тяжкие падут" и свобода встретит его радостно у входа... В общем, встретила, через несколько лет заключения и передала в руки все тот же загранпаспорт и билет в одну сторону, без обратного.

Конечно, времени прошло много, и политологическая ошибка Ходорковского, который полагал, что режим вот-вот рухнет, может быть и не будет воспроизведена Навальным, на 21-м году благословенного царствования. И режим может быть и правда вот-вот рухнет.

Но на выходе режим успеет еще много, кому подгадить. И уж такому заметному человеку, как Навальный, точно.

Хотя решение возвращаться "Победой", конечно, красивое...

А.Б.