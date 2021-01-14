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Московский листок

Путин поручил начать массовую вакцинацию, но вакцины нет, вы держитесь...

Опубликовано 14.01.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Путин поручил начать массовую вакцинацию, но вакцины нет, вы держитесь...

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил начать массовую вакцинацию населения страны от коронавируса: «Прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как у нас происходит и по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал глава государства. 

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отрапортовала, что правительство готово с понедельника, 18 января, приступить к данной работе. Она добавила, что детали прививочной кампании будут обсуждаться с регионами на совещании оперативного штаба завтра, 14 января. 

По словам вице-премьера, сейчас в России работает 1331 прививочный пункт и это количество будет расти. Кроме того, до конца января в гражданский оборот должны поступить 2,1 млн доз вакцины «Спутник V».

***

Я вот думаю, почему наше правительство так пренебрежительно относится к такой отрасли знания, как арифметика?

Если бы я поручил что-то сделать, я бы предварительно прикинул, а есть чем это исполнить?

Ведь только лишь вчера наш великолепный Собянин со всего размаху сел в лужу, заботливо приготовленную ему подчиненными - с этой самой арифметикой.

Что-то нет уверенности, что в Москве привьют всех даже до конца года 

При этом 14 января 2021 года, в Москве, по сообщениям мэрии, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100. Это в Москве. 100 пунктов! А в ряде регионов вообще пока не открылось ни одного. Откуда Голикова взяла 1331 пункт по стране?

Это не говоря о том, что 70 пунктов по Москве за месяц с лишним смогли привить только 50 тысяч человек. Хорошо, умножим на 20, поверим Голиковой, что где-то в стране с этими пунктами лучше, чем в столице. И получим 1 миллимон привитых - за месяц! 

Госпожа Голикова, вы точно уверены, что в нашей стране уже привит миллион, если самих доз вакцины произведено едва половина? А надо на каждого привитого - 2 дозы?!

Ладно, теперь с дозами.

Может быть за ближайшее время и произведут 2,1 миллион доз вакцины, в чем я очень сомневаюсь. Но это всего лишь, при 145-миллионном населении страны (а мы ведь еще и на экспорт подрядились поставлять) - но это всего лишь 0,72 процента от потребности!

Сами подсчитайте, сколько с такими темпами производства будет идти вакцинация?.. У меня что-то больше 10 лет получается. Может, я с арифметикой как-то тоже не в ладах?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Митяй написал 14.01.2021 01:10
Бред какой-то. Вакцина, пункты прививочные, очереди с номерками на ладошках. Фу, как мерзко, противно, унизительно и погано - как-будто скот ведут на убой...
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Арифметика пукина
Вовук написал 14.01.2021 01:00
Ничего, разбавят водичкой для инъекций - и на всех хватит
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