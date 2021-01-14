Навальный отправляется в путь за должностью президента

"Берлинский пациент" Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию. Он купил билет на самолёт, и в воскресенье 17 января прилетит в Москву: «Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю». Кто бы как не относился к этому политику, все должны признать, что это отважный, почти безумный поступок. Но... Безумству храбрых поём мы песню.

После обвинений в адрес ФСБ и лично президента Путина в организации своего отравления, после суетливого новогоднего беспокойства ФСИН по поводу замены условного срока реальным, после завистливо-неприязненного гула со стороны многих оппозиционных станов, что он "такой же как Путин" и даже "ещё хуже Путина", он должен был остаться в гостеприимной, безопасной и уютной Европе. Это рассуждение всякого обыкновенного человека, к коим можно причислить 99,9% людей. А Алексей Навальный снова доказывает, что он необыкновенный. Он - политик. Может быть, на сегодня единственный настоящий политик в зачищенном политическом пространстве страны. Он - пассионарий, у которого чувство страха и инстинкт самосохранения кардинально снижены. И если у него появилось ощущение, что действующая власть пусть чуть-чуть, но зашаталась, то его ничто не остановит.

Непонятны претензии и стоны вечно недовольных либералов и левых, что смена Путина на Навального ничего не принесёт России. Не принесёт, конечно. Даже если вместо Путина посадят любого из этих ноющих левых и либералов, то ничего не изменится. Вопрос ведь не столько в том, кто станет новым лидером государства, а в коренном переустройстве сложившейся порочной системы, которая выжимает из жителей страны все соки, не давая взамен даже самой слабой уверенности в завтрашнем дне, которая сформировала классовое общество образца эпохи дикости 19-го столетия, которая утопила всё и вся в бюрократизме, произволе, несправедливости. Навальный намерен реформировать эту губительную систему, и следовало бы не оценивать его личностные качества (в конце концов, он не золотой червонец, чтобы всем нравиться), а предлагать содержание и методы необходимых перемен и предпринимать совместные действия, направленные на строительство нормальной страны, страны с человеческим лицом.

Как вернуть систему сдержек и противовесов важнейших политических институтов? Как создать независимый и уважаемый суд? Как превратить парламент в место конструктивных дискуссий? Как вернуть доверие к правоохранительным органам? Как вовлечь граждан в процесс созидания, как воспитать человека, который бы дорожил ценностями свободы, прав человека, демократии, а не продавал их за понюшку табака? Навальный не предлагает себя в качестве новой иконы, на которую опять нужно будет молиться. Он предлагает всем вместе строить нормальное государство. У многих народов получилось. Почему у нас-то не должно получиться, если заниматься не грызнёй, а вносить в этот процесс посильный вклад?

Один из телеграм-каналов сегодня дал замечательную характеристику состояния российского общества. Вкратце она такова. Президент занял выжидательную позицию по отношению к событиям в США, пытается оценить возможные перспективы взаимодействия с новой администрацией Белого дома и готовится к худшему. Элиты застыли в ожидании возможного затяжного политического кризиса и готовятся к худшему. Оппозиция застыла в ожидании ужесточения репрессий и готовится к худшему. Народ в России застыл в ожидании дальнейшего обнищания, недоверия, отсутствия перспектив и, естественно, готовится к худшему. Если сейчас те, кто желал бы политических перемен, будут руководствоваться своими амбициями и увязнут в борьбе друг с другом, то у них впереди так и останется единственная перспектива - ГОТОВИТЬСЯ К ХУДШЕМУ.