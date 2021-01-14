Молчание престарелых ягнят

У нас полно «икспердов» и «аналитегов», которые же 25 лет предсказывают, что вот власть ещё хоть чуть-чуть поиздевается над народом, и возмущённый народ восстанет. Но проходит не «чуть-чуть», а «вагон и маленькая тележка» издевательств, а народ не восстаёт и не восстаёт.

Грешен, понимаю, что глупо, но и мне порою кажется, что вот будет ещё одно очередное издевательство над стариками и они восстанут. Почему нет? Чего им боятся? Смерти? Так она уже у дверей – чуть раньше, чуть позже, - какая разница? Это сопляки смерти боятся, а для стариков это избавление от немощности и болезней.

Правда, есть ещё и встреча с Тем Светом, и этой встречи реально необходимо бояться, ну так ведь дебильность нынешних стариков не позволяет им этот страх осознать, следовательно, для них этот страх и не страх вовсе.

И власть в Рашке безнаказанно дуреет и издевается: вот уже и на срок выхода стариков на пенсию покусилась, а престарелые ягнята сопят в две дырки и молчат…

Ещё в начале года я сообщал цитатой, что «Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил, что получившие вакцину от коронавируса смогут пользоваться некоторыми преференциями по сравнению с другими гражданами, в частности, власти перестанут ущемлять права на бесплатный проезд тем, кто привьется от коронавируса».

Обращал внимание читателей, что меры Собянина - это новое покушение на пенсию (право на бесплатный проезд – это часть пенсии), причём, Собянин лишает 1 миллион 800 тысяч московских стариков старше 65 лет части пенсии за отказ от того, от чего отказываются даже врачи и разработчики вакцин, – от вакцинации против причины болезни, которая до сих пор не выделена и неизвестна. Собянин лишает 1 миллион 800 тысяч московских стариков, старше 65 лет, части пенсии за отказ от того, что, по мнению настоящих врачей, нанесёт громадный ущерб здоровью привитых.

Стал ждать, что вот, наконец-то, вспыхнет возмущение среди московских стариков и мне можно будет не суетиться.

Не дождался…

И пришлось самому подавать очередное заявление в Мосгорсуд:

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействующими указов Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ»

Пунктом 1.2 Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ»,

с целью использования москвичей старших возрастов как подопытных животных для исследования свойств вакцины, не прошедшей надлежащих испытаний и, по мнению компетентных учёных и медиков, являющейся опасной для жизни,

предписано: «11. Установить, что возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с настоящим указом, возобновляется при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через 14 календарных дней после второй прививки вакциной, прошедшей государственную регистрацию. Порядок возобновления возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы»,

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ИСТЦА, УСТАНОВЛЕННЫХ СТАТЬЁЙ 39 КОНСТИТУЦИИ РФ:

«1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом».

Право на бесплатный проезд москвичей установлено Законом г. Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения»:

«Статья 1. Дополнительные меры социальной поддержки жителей города Москвы, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

1. Жителям города Москвы, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения, предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) бесплатный проезд на транспорте общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен (кроме такси);

2) бесплатный проезд на Малом кольце Московской железной дороги (Московском центральном кольце);

3) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца)».

Таким образом Мэр Москвы своим указом попрал статью 39 Конституции и закон г. Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения», поскольку приведенные выше положения указа мэра Москвы грубо нарушают права граждан старше 65-ти лет, гарантированные нормативными актами, имеющими бОльшую юридическую силу.

Также принятием данного указа мэр нанёс моральный и материальный вред административному истцу, который относится к категории граждан старше 65-ти лет.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 39 Конституции РФ, законом г. Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения», ст. ст. 20, 208 — 209, 211 КАС РФ,

ПРОШУ:

- признать недействующим пункт 1.2 указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» в части его абзацев 2 и 3 (второго и третьего), ввиду его несоответствия статьям 39 Конституции РФ и закону г. Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения», имеющим бОльшую юридическую силу. 12.01.2021 Мухин Ю.И.».

Понятно, что судов в Москве нет, поскольку нет судей, избранных народом, как того требует статья 3 Конституции, ну так ведь их потому и нет, что у народа не хватает ни ума, ни мужества для сопротивления. Хотя бы такого.

Молчат, ягнята!