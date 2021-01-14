Первая забастовка в 2021 году

Во вторник, 12 января, рабочие золоторудного месторождения «Юбилейное» в Мугалжарском районе Актюбинской области организовали забастовку с требованием увеличить заработную плату.

Месторождение принадлежит АО «AltynEx Company», входящего в финансово-промышленную корпорацию BSB.

Как сообщили в пресс-службе компании на переговорах с работниками представители профсоюза и руководства компании объявили о планируемом повышении зарплаты на 25% и более (по отдельным категориям работников). Эти затраты уже запланированы в бюджете предприятия на 2021 год.

По данным акимата Мугалжарского района, в забастовке приняли участие 60 рабочих (шахтеры и слесари). Они требовали повышения зарплат на 50%. Как отмечается в сообщении местных властей, компания повысила оклады сотрудников с начала года на 15%, планируется увеличение еще на 10% во второй половине 2021 года.

АО «AltynEx Company» занимается добычей золота в Казахстане. Месторождение «Юбилейное» в Актюбинской области является основным активом компании.

В 2021 году это не первое недовольство рабочих коллективов условиями труда в Казахстане. В начале года, 6 января, сотрудники нефтяной компании Bonatti S.p.A в городе Аксай Западно-Казахстанской области объявили забастовку, а позже и голодовку. Они требовали увеличить им заработную плату на 50%. В руководстве компании пообещали проиндексировать заработную плату, однако говорить о полном удовлетворении требований не стали.