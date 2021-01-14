Выборов не было

Сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов дал свою оценку нынешним "нур-выборам", которые оставили у власти главную партию воров - "Нур Отан" и партии сателлиты - "Ак Жол" популиста и марионетки Азата Перуашева и "Народной" партии Казахстана офицера действующего резерва КНБ Айкына Конурова.

В Казахстане на манеже всё те же

Это еще раз показывает бесполезность посредством выборов что-либо изменить в стране. Переломить ситуацию можно только организовавшись в своих движения и группы на местах, готовя массовые акции протеста и забастовки. Нефтяники и рабочие добывающих предприятий показывают пример таких забастовок.

Кроме того людям труда нужна своя партия, созданная снизу - Рабочая Партия, способная бороться за власть и готовая отобрать собственность из рук назарбаевских олигархов и иностранных корпораций в пользу народа и национализировать всю промышленность под контролем трудовых коллективов.

Иного не дано!