На Алтае осуждены бандиты, обложившие данью мотострелковую бригаду

Алтайский краевой суд приговорил к тюремным срокам одиннадцать участников банды, которая на протяжении несколько лет вымогала деньги у военнослужащих 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 41659) в городе Алейск. Как установило следствие, на счету организованной преступной группы 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в 2014–2015 годах.

"Осужденные, угрожая применением насилия, требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования бандитов, их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни. Не гнушались злоумышленники и мелкими суммами. От преступных действий указанных лиц пострадало более 30 человек", - говорится в сообщении СК.

По данным правоохранителей, добычей банды стал почти миллион рублей, причем половина этих денег шла в "воровской общак", откуда покупались продукты и сигареты для заключенных в колониях Барнаула и Рубцовска.

О деятельности ОПГ в органы сообщил один из военнослужащих, после чего вымогателями занялись полицейские.

Главарь банды - Олег Пигарев по прозвищу "Пигарь", получил 12 лет лишения свободы. Другие ее участники получили от 8 с половиной до 12 лет, их подельникам дали от 2 лет и 6 месяцев до 6 лет 4 месяцев лишения свободы. Один из обвиняемых отделался условным сроком, во время совершения преступлений он был несовершеннолетним.