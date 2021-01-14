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Московский листок

СК отказался проверять отравителей Навального

Опубликовано 14.01.2021 в разделе комментариев 2

СК отказался проверять отравителей Навального

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Об этом написал сам политик в своем блоге, опубликовав копию постановления.

В ответе ведомства говорится, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится". В СК отметили, что передали заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

"И это ответ не только нам, но и всем, кто восклицал: Мы не верим, что они такие дураки и так топорно работают!!! А чего им стараться? Ведь даже если убийц поймают практически с поличным, обнаружат их поездки, настоящие имена, паспорта прикрытия, а потом один из убийц все разболтает по обычной связи, им все равно ничего не будет. Никто даже проверки проводить не станет. Безнаказанность ведёт к деградации", - прокомментировал ответ СК Алексей Навальный.

Жалобу в СК подал юрист ФБК Владлен Лось после публикации расследования, в котором говорится о причастности к отравлению Алексея навального восьмерых сотрудников ФСБ. В расследовании были указаны имена этих людей. Позднее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых отравителей Константином Кудрявцевым, который подтвердил проведение операции по отравлению оппозиционера.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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но ИХ деиствия похожи
не юрист написал 14.01.2021 15:14
на публичный отказ от выполнения воинского долга!
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ОООоооо!!!
мамука написал 14.01.2021 14:55
Ты прав перхотный!
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