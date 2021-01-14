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Московский листок

ФСИН пообещала задержать Навального

Опубликовано 14.01.2021 в разделе комментариев 1

ФСИН пообещала задержать Навального

Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) намерено предпринять все необходимые меры для задержания объявленного в розыск оппозиционера Алексея Навального, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-бюро УФСИН.

Отмечается, что с 24 сентября управлению не известно фактическое место нахождения осужденного Навального. 29 декабря оппозиционера объявили в розыск с "предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения".

В ведомстве отметили, что, "учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный".

По данным УФСИН, в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности - минимум 6 раз не явился на регистрацию: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа".

"По каждому нарушению Навальному А.А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы", - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что в период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся.

"При этом УФСИН по Москве учло тот факт, что с 22 августа Навальный А.А. находился на лечении в клинике "Шарите" (г. Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из "Шарите" информации, 23 сентября Навальный А.А. был выписан из клиники", - заявили в ведомстве.

Отметим, что сторонники Навального готовят встречу с ним в аэропорту "Внуково" 17 января. В среду они создали страницу "Встречаем Навального" в соцсети Facebook. "Несколько месяцев ему пришлось лечиться и проходить реабилитацию в Германии, а теперь он возвращается на родину! Сейчас Путин в истерике и хочет срочно придумать, как посадить Алексея в тюрьму. И только от нас зависит, сможет ли он это сделать", - говорится в анонсе группы. На момент публикации текста более 1,4 тыс. человек выразили готовность прийти и поддержать политика.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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фуу
упс2 написал 14.01.2021 18:00
"с 24 сентября управлению не известно фактическое место нахождения осужденного Навального" - крутое управление, крутые там спецы, почти как в фсб, пинкертоны и шерлоки хопмсы отдыхают.
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