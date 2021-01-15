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Московский листок

ФСИН продолжает пугать Навального своей тупостью

Опубликовано 15.01.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
ФСИН продолжает пугать Навального своей тупостью

ФСИН по Москве подтвердилf, что Алексей Навальный объявлен в розыск: «В связи с тем что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 г. УФСИН не известно, 27.11.2020 г. в отношении Навального А. А. были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29.12.2020 г. осужденный Навальный А. А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А. А.»,— сообщила ФСИН.

***

Это любопытно - всему миру место нахождения Навального было известно, а вот ФСИН нет. Но почему ФСИН, фактически потеряв заключенного в сентябре, начала его искать только в ноябре, а в розыск объявила и вовсе в декабре? Если так искать убийц и прочих злодеев, то наверняка ни одного не поймаешь.

И потом, хотя ФСИН было прекрасно известно, что Навальный в Германии, зачем было объявлять его в розыск по России? Чтобы искать не где потерял, а где светлее?

Но это лирика, конечно, захотят посадить - посадят. Одного известного политзека объявили в розыск, когда он находился на государстьвенной службе, и каждый день ходил на работу. А потом вдруг - раз! и выяснилось, что он уж два года в розыске!

И как арестовать Навального у трапа самолета - не вопрос, даже если половина Москвы выйдет его встречать в Шереметьево. Не на взлетное же поле выйдут, правда?

А в Шеременьево есть ВПП, предназначенная для нужд пограничной службы, то есть ФСБ. Нет проблем посадить самолет в закрытой зоне, арестовать Навального, а всем прочим пассажирам подать к трапу автобус. Никто даже не поймет, что не туда посадили.

Тем более нет проблем с тем, чтобы посадить, потом дабавить в тюрьмек срок - вообще нет ни с чем проблемы.

Но как это будет выглядеть?

Отравили человека, фактически признались в отравлении, не сумели довести дело до конца, выпустили за границу на лечение - и после это еще и сажать? За то, что не помер?

У нас и такое возможно, конечно, но выглядит-то как? Выглядит настолько коряво, что даже наши гении спецопераций должны как-то смутиться...

Причем совершенно непонятно, зачем. Навальный не может выдвинуться в Государственную думу, не говоря о выборах президента. Нет партии, которая его выдвинет, а самовыдвиженец в нашей системе подписи может собрать только усилиями власти. Естественно, в отношении Навального таких усилий не будет.

Так чем Навальный в Москве для власти опасней, чем Навальный в Германии? За границей как-то даже некомфортней, а ну как что-нибудь выкинет. А здесь - под присмотром...

Кстати, а почему ни по одному из расследований Навального не то что не возбуждено ни одного дела - даже проверок не проводилось? Это как-то настораживает в плане объективности следственных органов. Вот сроки по его делу скрупулезно подсчитывают, а по расследованиям - никак?

А ведь есть повод возбудиться следственным органам, очень даже есть. Что ж не возбуждаются?

И на таком фоне Навальный будет сидеть, а герои его расследований продолжат свою общественно-полезную деятельность? И все это на виду как отечественной, так и мировой общественности.

Плевать на общественность?

Конечно, плевать. Но тогда, чтобы это продемонстрировать, нужно сбить борт ракетой, желательно "Буком", именно им. Вот тогда всем уже будет ясно - плевать с высокой стенки.

Но, поскольку жуют сопли и выискивать какие-то основания для ареста - значит, не плевать. Было б все равно - арестовали бы вообще без причины. Просто взяли б и под белы ручки в черный воронок. И 10 лет без права переписки.

Но боятся, опасаются. Знечит не все равно, не наплевать. А в этом и есть главная защита Навального, его броня. Сажать по вздорному обвинению недоубитого государством гражданина - это уже хуцпа первой пробы. А на хуцпу надобно иметь характер и железные яйца. А там все совершенно иное...

Поэтому склоняюсь к тому, что Алексей в сопровождении большого чемодана выйдет к встречающим его людям, скажет что-то духоподьемное и поедет домой.

Не для того затевался весь спектакль, чтобы потом его бездарно слить.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
старый написал 15.01.2021 00:32
Почему,почему.Потому что нужен.Без него могут задавать более серьезные вопросы.Хотите чтоб было как в пиндосии?
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