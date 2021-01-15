Может, поэтому ничего толком и не меняется в СИЗО?

Вот в СИЗО «Лефортово» сидит бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Обвиняется он в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сидит он там уже полтора месяца. И вот впервые (!) за это время ему принесли ассортимент местного ларька, чтобы он смог сделать заказ. Ну, то есть вы понимаете – бывший замглавы ФСИН получил возможность заказать себе что-то в ларьке СИЗО только спустя полтора месяца! Формально, скажет нам ФСИН и СИЗО, правила внутреннего распорядка не нарушены – в них нигде не установлен срок, когда именно у заключенного должна появиться возможность сделать заказ в магазине. Вот получить заказанное он должен не реже 2 раз в месяц, а вот про заказать – ничего в ПВР не сказано…

Как вы помните, ларек в «Лефортово» - бедный, мы уже год боремся, чтобы его увеличить, но все никак. Но это полбеды. Давайте же посмотрим, что заказал себе в ларьке бывший заместитель директора ФСИН? А заказал он – туалетной бумаги на 8 тысяч рублей.

А все почему? Потому что туалетную бумагу нельзя передавать в передачках и посылках. Ее выдают из расчета 24 метра на арестанта в месяц. Это мало. И, если у вас нет денег на лицевом счету или если вам, как Максименко, не принеси ассортимент ларька, вы так и будете сидеть со своим рулоном в 24 метра в месяц. Кстати, нормы для мужчин и женщин - одинаковые и мне это тоже кажется не правильным.

Максименко, будучи заместителем директора ФСИН, решал большие, глобальные проблемы. А сейчас, оказавшись в СИЗО, вынужден решать мелкие, которые с высоты его должности вообще не были видны. Вот в камере у него сильно дует из окна – там прямо дырка в месте, где должна быть ручка. Ему шею и плечо продуло. Как бывший зам директора ФСИН решает данную проблему? Говорит: «Хлеб маслом подсолнечным пропитываешь – и затыкаешь дырку»…. Просто Отлично! Креативно! У меня слов нет! Вот заставляют людей унижаться. Что с этой туалетной бумагой, что с ларьком, что с хлебом в окнах! У меня прямо ярость кипит, как на пустом месте люди вынуждены унизительно просить что-то – то вещи им не отдают неделями и месяцами, то задницу нечем подтирать, да еще и в туалет надо ходить при сокамернике и в глазок еще на тебя глазеют. То одежду тюремную выдают на несколько размеров больше и обувь на пару размеров больше – ходи, дорогой, так.

Удивительно, но меня все это бесит больше, чем Максименко. Он вообще флегматично на все эти сложности смотрит…. Может, поэтому, ничего толком и не меняется в СИЗО.

И завершая тему Лефортово.

К нам вышел М., обвиняемый по ст. 205 п. 1: «Совершение взрыва, поджога или иных действий,устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями ». То есть он никого не убил, как я понимаю.

Рассказал он нам следующее: месяц назад его арестовали и привезли в Москву откуда-то с Кавказа. Из аэропорта его повезли в лес и там пытали электрическим током….

В этот момент сотрудник СИЗО начинает громко кричать и запрещает ему дальше рассказывать:

- Это не относится к вопросам содержания в СИЗО! – кипятится сотрудник.

- Скажите, в каком месте и когда я могла бы расспросить М. об обстоятельствах пыток в лесу? – спрашиваю я сотрудника.

- По факту причинения ему телесных повреждений при задержании составлен материал и он направлен в компетентные органы для проверки – заученно тараторит сотрудник .

- Вы же ведь знаете, что в 100% эти проверки ничем не заканчиваются?

Мой вопрос, конечно, риторический.

Я спрашиваю у М., какие у него были телесные повреждения. Только следы от тока. Сейчас уже ничего не видно. Только остались на руке следы от наручников: «Меня за наручники с земли поднимали».

Снова повторяется история - как с Андреем Кареповым - фигурантом дела Фургала. Пару месяцев назад его избил конвой ФСБ прямо на ступеньках СИЗО «Лефортово» и затем - внутри автозака и нам так и не удалось его по-нормальному расспросить об обстоятельствах этого избиения , потому что сотрудник СИЗО повторял как заведенный: «это не относится к условиям содержания в СИЗО» и постоянно прерывал нашу беседу.

СИЗО «Лефортово» - единственное среди СИЗО в Москве, где федеральный закон об общественном контроле трактуют так, что члены ОНК могут следить только за качеством «матрасов и еды» в СИЗО, но не могут расспрашивать про обстоятельства пыток.

И да – мелкие издевки. М. сказал нам, что уже месяц ему не отдают его личную одежду. Вместо нее выдали тюремную – на несколько размеров больше. Для прогулок выдали телогрейку и ботинки без шнурков на несколько размеров больше. И бритву выдали тупую. М. – мусульманин, бороду привести в порядок не может. Но это фигня на фоне пыток в лесу, правда?