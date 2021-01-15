Государственная Дума приняла в Градостроительный кодекс и другие федеральные законы изменения, позволяющие при помощи очередного красивого термина «комплексное развитие территории» выселять граждан из их собственных квартир и ломать приглянувшиеся стройкомплексу дома.

Строительные корпорации придумали программу так называемого комплексного развития территорий, считаю для того, чтобы поиметь деньги из государственного и региональных бюджетов и получить максимальную прибыль от продажи квадратных метров. 2 этажа построят для депортированных, а 22 – для продажи. Но дорого продаваться квартиры могут продаваться только в лакомых местах. Например, в центре региональных столиц – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или где-нибудь у моря, допустим, в Крыму или на Кавказе.

А имеет ли бюджет что-то от стройкомплекса кроме налогов, которые многие олигархи стараются не платить, уходя в оффшоры Кипра или Багамских островов.

Расход государства на стройкомплекс, например, в Москве – порядка триллиона народных бюджетных денег в год, а какой доход от стройкомплекса, какова отдача, и есть ли она вообще? Рассмотрим на примере Москвы. Ведь Руководитель строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин стал Руководителем строительного комплекса всей России.

В результате моих вопросов Руководителю Департамента финансов Елене Зяббаровой выяснились удивительные вещи. Например, что объём неналоговых дивидендов от всех предприятий, и строительных, и нестроительных, всех-всех предприятий, которыми владеет город Москва, а управляет Правительство Москвы, в бюджете составляет всего 3 млрд 751 млн рублей. Для Московского трёхтриллионного бюджета это – мизер. Деньги налогоплательщиков вливаются в инвестиционные программы и, считаю, исчезают. Не то, что отдачи нет, а вообще - как в прорву.

Не пора ли управленцам городским имуществом – в частности, Правительству Москвы - отчитаться за то, как оно распорядилось и распоряжается городским имуществом, нашим имуществом.