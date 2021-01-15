Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%-16%

Цены на сотовую связь в 2021 году могут вырасти на 15–16% из-за расходов на реализацию требований российских законов и пандемии коронавируса, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на агентство Content Review.

Отмечается, что коррекция в первую очередь затронет тарифы средней и высокой категории, а также дополнительные услуги. По предварительным данным, в прошлом году услуги сотовых компаний подорожали почти на 10%. "Резервы для осторожного, скрытого повышения уже выбраны и в этом году цены будут поднимать напрямую", - считает аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов. По его словам, для этого у операторов есть множество инструментов. "Например, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, sms. Еще один действенный метод – увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг", - пояснил он. Платным может стать sms-информирование о пропущенных вызовах, стоимость международных и междугородных переговоров может вырасти.

Прогнозируемое повышение тарифов на 15–16% - вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов на выполнение новых законодательных инициатив, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, говорится в отчете Content-Review. Одна из выпавших статей – международный роуминг, доходов от которого операторы фактически лишились в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. Дополнительные расходы, связанные с эпидемией, и недополученную операторами выручку в первом полугодии 2020 г. Content-Review оценивает в 30 млрд руб.

Рост расходов связан не только с пандемией, но и с регуляторными нововведениями. По данным Content-Review, совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 млрд руб.